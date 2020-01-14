Также ему отправили бандероль
Бурятскому Деду Морозу пришли по почте бандероль и письма детей из разных регионов России. Об этом сообщается в аккаунте Иволгинского дацана в Instagram.
- Сагаан Убугун - это Белый старец, его также называют бурятским Дедом Морозом. А ещё Сагаан Убугун - это буддийское божество, эманация Авалокитешвары (Арьябалы), вот почему в цаме докшитов есть такой персонаж - Белый старец, а также один из годовых балинов на алтаре Иволгинского дацана посвящён Белому старцу (крайний правый балин под стеклом). Собственно, это единственный из всех сант, дедов морозов и других хозяев новогоднего праздника, кто является не сказочным, а реально существующим персонажем. В нашем случае - даже буддийским божеством, - говорится в сообщении.
Официальная резиденция Белого Старца находится в Этнографическом музее, но для многих, видимо, по ассоциации с реальным божеством он живёт в дацане. И каждый год Иволгинский дацан получает много писем, адресованных бурятскому Деду Морозу - причём из совершенно разных городов, порой совсем не из буддийских регионов.
- Бандероль, к примеру, пришла из Магадана, письмо в большом конверте - от Сергея из Казани, два письма, подписанных одинаковым почерком - от Виктории и Александры из Москвы, есть ещё письма от Вари и Гриши из Сургута и Терентия из Уфы. Когда в прошлом году я передавала пришедшие в дацан письма Сагаан Убугуну, то не упустила эту возможность и сфотографировалась с ним (на фото в карусели). В этом году я снова работаю «почтальоном», но меня сильно беспокоит бандероль, ведь она адресована Сагаан Убугуну, а, как вы понимаете, человека с таким именем в паспорте явно нет, - написала пресс-секретарь Иволгинского дацана Алла Намсараева.
«Надеюсь на помощь в этом вопросе минтуризма и лично министра Марии Бадмацыреновой», заключила она.
Дети со всей России пишут бурятскому Деду Морозу
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