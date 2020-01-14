Артист выступит 27 февраля в ФСК
Популярный хип-хоп исполнитель Антоха МС приезжает в столицу Бурятии на фестиваль UU.SOUND. Его выступление состоится 27 февраля в ФСК.
Улыбчивый парень Антон Кузнецов, более известный как Антоха МС, из спального района Москвы с трубой в руках и немного наивным флоу, появился на музыкальном горизонте в начале 2010-х годов. Его карьера начиналась с выступления в небольших столичных клубах на Арбате вместе с другими русскими рэперами, теперь же он собирает многотысячные залы.
- Это и правда очень русская музыка. Самое главное, при всей своей непохожести ни на кого, Антохе удается быть добрым. «Нести добро» — один из его творческих принципов, - отмечают в пресс-службе Бурятской филармонии.
Всю музыку Антон пишет сам, подыгрывает себе же на трубе, пишет тексты, поёт и читает поверх своих же битов. Его пропитанная романтикой двора лирика вызывает не ощущение дискомфорта или печаль, а улыбку, гордость за соотечественника и ностальгию по просиженным во дворе годам. А зрительный зал становится с артистом единым целым.
Выступление состоится в рамках фестиваля современной музыки UU.SOUND, который пройдёт с 26 по 29 февраля.
Как сообщал «Байкал-Daily», в течение нескольких дней Улан-Удэ превратится в центр для любителей музыки и меломанов, где каждый сможет открыть для себя новую музыку. Фестиваль не ограничится определённым музыкальным стилем: будут выбраны артисты, чьё творчество волнует и вдохновляет слушателей. Фестиваль будет проходить в клубах города и ФСК, а также в лектории этно-маркета ZAM и Филармонии.
Антоха МС приедет в Улан-Удэ на фестиваль современной музыки
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