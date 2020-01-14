На соревнования также приехали спортсмены из Иркутской области
В посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии с 5 по 7 января состоялся III Рождественский межрегиональный турнир по боксу на призы главы района Игоря Пухарева.
В боксёрском клубе «Fire Gong» посёлка собралось 90 спортсменов из городов Железногорск-Илимский и Нижнеудинск Иркутской области; посёлков Таксимо (Муйский район), Магистральный (Казачинско-Ленский район), Нижнеангарск; села Байкальское. Соревнования открылись выступлением младшей группы хореографического ансамбля детского эвенкийского центра «Синильга» и приветствиями официальных лиц.
Юные спортсмены в возрасте от 7 до 17 лет состязались в разных весовых категориях. У самых младших бои состояли из трёх раундов по одной минуте. Судейскую коллегию представляли опытные рефери, среди которых был главный судья турнира из Иркутска – Александр Новицкий.
По окончанию многочисленных поединков места распределились следующим образом. У Северо-Байкальского района первое место завоевали 6 человек, вторыми стали 7 спортсменов, третьими – 4 человека. У остальных команд первыми были 28 человек, «серебро» получили 29 человек, третье место, не менее почетное, досталось 13 спортсменам.
Участников наградили медалями, грамотами, денежными призами. Тренеры получили благодарственные письма и призы от главы района. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Байкальской администрации.
На севере Бурятии провели рождественский турнир по боксу
Общество, Фото:
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