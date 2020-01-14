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Легкоатлет из Бурятии отправится на чемпионат России

Легкоатлет из Бурятии отправится на чемпионат России
Общество, 
Николай Вербицкий выиграл путёвку на чемпионате ДФО

Спортсмен из Бурятия Николай Вербицкий прошёл отбор на чемпионат России по лёгкой атлетике в закрытых помещениях, сообщили в центре спортивной подготовки Бурятии.

Путёвку на чемпионат России спортсмен завоевал на чемпионате и первенстве ДФО в Иркутске. Там Николай Вербицкий в составе сборной Бурятии завоевал две золотые награды на дистанциях 400 и 800 метров.

- Подготовка к чемпионату России идёт без сбоев. Стартанул сейчас на чемпионате ДФО. Пробежал 400 и 800 метров. Одержал победу на обеих дистанциях. Это был мой третий старт в зимнем сезоне: один раз бежал дома, второй старт был также в Иркутске, но до нового года. До чемпионата России ещё выйду на старт на всероссийских соревнованиях «Русская зима» 9 февраля. С каждым стартом сейчас планомерно прибавляю. Все идёт по плану. Готовимся, - рассказал спортсмен

Чемпионат России по лёгкой атлетике в закрытых помещениях пройдёт в Москве, в манеже ЦСК с 25 по 27 февраля.

Николай Вербицкий тренируется под руководством Виктора Домнина и Павла Яковлева в центре спортивной подготовки Бурятии.
спорт легкая атлетика чемпионат России
 
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