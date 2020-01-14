Николай Вербицкий выиграл путёвку на чемпионате ДФО
Спортсмен из Бурятия Николай Вербицкий прошёл отбор на чемпионат России по лёгкой атлетике в закрытых помещениях, сообщили в центре спортивной подготовки Бурятии.
Путёвку на чемпионат России спортсмен завоевал на чемпионате и первенстве ДФО в Иркутске. Там Николай Вербицкий в составе сборной Бурятии завоевал две золотые награды на дистанциях 400 и 800 метров.
- Подготовка к чемпионату России идёт без сбоев. Стартанул сейчас на чемпионате ДФО. Пробежал 400 и 800 метров. Одержал победу на обеих дистанциях. Это был мой третий старт в зимнем сезоне: один раз бежал дома, второй старт был также в Иркутске, но до нового года. До чемпионата России ещё выйду на старт на всероссийских соревнованиях «Русская зима» 9 февраля. С каждым стартом сейчас планомерно прибавляю. Все идёт по плану. Готовимся, - рассказал спортсмен
Чемпионат России по лёгкой атлетике в закрытых помещениях пройдёт в Москве, в манеже ЦСК с 25 по 27 февраля.
Николай Вербицкий тренируется под руководством Виктора Домнина и Павла Яковлева в центре спортивной подготовки Бурятии.
Легкоатлет из Бурятии отправится на чемпионат России
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