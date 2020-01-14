В Иркутске состоятся всероссийские соревнования по дзюдо

В них примут участие юноши 2006-2007 гг.р., мальчики и девочки 2008-2009 гг.р.



С 24 по 26 января в Иркутске пройдут VI всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей 2006-2007 гг.р., среди мальчиков и девочек 2008-2009 гг.р. Турнир состоится в спортивном комплексе «Байкал-Арена».



24 января, в день приезда команд, стартует работа комиссий по допуску, регистрация участников соревнований, взвешивание юношей 2006-2007 гг.р. в весовых категориях 38 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг, свыше 73 кг. Также соберётся семинар судей, собрание представителей команд, тренеров и судей. Завершится первый день жеребьёвкой первого дня соревнований.



25 января в 10:00 начнутся поединки – состоятся предварительные встречи личных соревнований. В 12:00 пройдёт торжественное открытие. Затем продолжатся предварительные встречи, зрители увидят утешительные и финальные поединки, а по завершению – и церемонию награждения победителей и призёров. Вечером состоится представление в комиссию состава команд юношей; кроме этого, будет взвешивание смешанных команд 2008-2009 гг.р.: мальчиков в весовых категориях 30 кг, 34 кг и 38 кг, девочек в весовых категориях 32 кг и 44 кг. По окончанию пройдёт жеребьёвка второго дня соревнований.



Командные соревнования стартуют 26 января с 10:00. Об этом сообщает пресс-служба федерации дзюдо Республики Бурятия.



Возрастное ограничение 6+