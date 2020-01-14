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В Иркутске праздник Крещение Господне проведут в районе залива Якоби

В Иркутске праздник Крещение Господне проведут в районе залива Якоби
Общество,  Фото:пресс-служба администрации города Иркутска
Освящение купели пройдёт 19 января в 10:00

Основные организационные вопросы по подготовке и проведению 19 января праздника Богоявления на берегу Иркутского водохранилища в районе залива Якоби обсудили на совещании в комитете по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска. В заседании участвовали представители правоохранительных органов, ГИМС МЧС России по Иркутской области, управления Роспотребнадзора по региону, муниципальных предприятий, структурных подразделений администрации Иркутска, а также настоятель Александро-Невского храма отец Марк.

- Праздничное мероприятие начнётся с крестного хода от храма до иордани. Освящение купели проведут в 10:00, она будет функционировать до 23:30. В это время можно искупаться и набрать воды. В ночь на 20 января иордань будет засыпана снегом. Наша основная задача – обеспечение безопасности участников массового мероприятия, – отметил глава округа Антон Медко.

В ходе совещания обсудили вопросы установки палаток для переодевания и обогрева, обустройства парковочных мест, обеспечения безопасного движения автотранспорта. Общественный порядок будут контролировать сотрудники полиции и Росгвардии, курсанты Восточно-Сибирского института МВД, частные охранные предприятия. Безопасность людей во время купания обеспечат сотрудники МКУ г. Иркутска «Безопасный город», также предусмотрено дежурство машин скорой помощи, спасательной и специализированной техники.

По состоянию на 10 января, толщина льда составляла 58 см, длина вырубки купели составит 1,2-1,3 м. Пробы воды уже взяты специалистами Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Праздники Крещение Иркутск
 
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