О красотах Бурятии сняли яркий ролик

Создатели мини-фильма показали всю красоту и разнообразность города, его архитектуру, а также промышленные возможности столицы Бурятии.







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Сегодня в соцсетях представили яркий видеоролик об Улан-Удэ и республике «Наша Бурятия». Видео выпущено по инициативе министерства туризма Бурятии, съёмки прошли в декабре.В начале видео идёт рассказ об истории Улан-Удэ, где и когда он появился.- Сегодня это третий по величине город Дальнего Востока. Почти полмиллиона человек разных национальностей, религий, возрастов и судеб живут в Улан-Удэ, и каждый тут нашёл себя, - говорится в видеоролике.Также авторы упомянули и о выгодном географическом положении, развитой транспортной инфраструктуре, близости к азиатским странам, промышленности, природных богатствах и, конечно же, об озере Байкал.- Озеро Байкал – чудо природы и крупнейший резервуар пресной воды в мире. Мы наполняемся его энергией и просим у него сил, - продолжает автор.Также авторы отметили уникальный культурный код Бурятии, поскольку именно здесь идёт слияние Востока и Запада.- Буддийские храмы и православные церкви, деревни старообрядцев и места шаманизма, самая большая голова Ленина в мире и памятник великому воину Гэсэру, старейший оперный театр на Дальнем Востоке и всемирно известный национальный театр песен и танцев «Байкал». Круглый год калейдоскоп неповторимых событий – Сагаалган, «Байкальская рыбалка», международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников», «Ночь ёхора», - отметили авторы.