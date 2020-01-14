Улан-Удэ примет межрегиональный конкурс народного творчества

Участники будут состязаться в пении, игре на инструментах и декоративно-прикладном искусстве
С 13 по 14 февраля в Улан-Удэ состоится VIII межрегиональный конкурс народного художественного творчества «Живой родник». Мероприятие пройдёт в концертном зале колледжа искусств имени П. И. Чайковского.
Конкурс проводится по номинациям: «Народное пение: солисты, фольклорные коллективы, народные хоры, ансамбли народной песни»; «Инструментальное творчество: солисты»; «Декоративно-прикладное искусство: коллектив, мастер». Также в рамках конкурса состоятся круглый стол и мастер-классы. Планируется проведение ярмарки-продажи изделий декоративно-прикладного искусства.
Для номинаций устанавливаются следующие возрастные категории. «Народное пение» (Солисты): от 6 до 15 лет включительно; от 16 до 21 год включительно; от 22 лет и старше. «Народное пение» (Коллективы): до 15 лет включительно; от 16 и старше. В программе участников должны быть представлены две разнохарактерные народные песни.
В номинации «Инструментальное творчество» участвую возрастные категории: от 10 до 14 лет включительно; от 15 до 21 год включительно; от 22 лет и старше. В конкурсной программе участвуют солисты – исполнители на традиционных народных инструментах. Программа должна состоять из 2 произведений, обязательно основанных на народных темах.
Возрастные группы номинации «Декоративно-прикладное искусство»: от 6 до 14 лет включительно; от 15 до 21 год включительно; от 22 лет и старше. На конкурс представляются: роспись по ткани, ткачество, гобелен, керамика, художественная резьба по дереву, художественная обработка металла (ювелирное дело), костюмы, выполненные в народных традициях, прочие народные художественные промыслы региона.
Всем участникам конкурса вручается сертификат участника. Оргкомитетом учреждается звания лауреата I, II и III степени, дипломанта IV и V степени в каждой номинации и возрастной категории. Лауреатам предоставляется возможность выступления на торжественной церемонии закрытия.
Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ примет межрегиональный конкурс народного творчества
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