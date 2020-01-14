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Доступ к чистой питьевой воде имеют 44% жителей Бурятии

Доступ к чистой питьевой воде имеют 44% жителей Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом говорится в данных Счётной палаты России

Счётная палата России опубликовала отчёт «Мониторинг хода реализации мероприятий национального проекта «Экология». Здесь сообщается, что в среднем по стране 87,5% обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Однако в 12 регионах этот показатель не превышает 70%.

Хуже всего дела обстоят в Республике Тыва (доступ к чистой питьевой воде имеют 24,5% жителей). На втором месте – Республика Бурятия (44,1 %).

Также среди проблемных регионов Забайкальский край (51,1 %), Ненецкий автономный округ (51,4 %), Республика Саха (Якутия) (59,8 %), Еврейская автономная область (61,3 %), Курганская область (61,8 %), Костромская область (63,0 %), Смоленская область (63,1 %), Карачаево-Черкесская Республика (66,3 %), Чеченская Республика (68,7 %), Новгородская область (69,1 %).

В отчёте Счётной палаты отмечается, что федеральным проектом предусмотрены работы по модернизации, реконструкции и строительству только 941 из 28 808 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки централизованного водоснабжения, то есть менее 4 % потребности. При этом перечень этих объектов не уточнён по причине отсутствия региональных программ, срок утверждения которых регионами – 1 октября 2019 года.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2019 году в Бурятии стартовал федеральный проект «Чистая вода». В ближайшие шесть лет качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения должны быть обеспечены уже 66% жителей республики.

Так, в прошлом году началось строительство пускового комплекса №2 левобережной части Улан-Удэ. Для жителей Левого берега это долгожданное событие, поскольку централизованные сети водоснабжения в этой части города не развиты.

Кроме того, планируется строительство насосной станции и систем водоснабжения по улицам Клеверная, Ковалевской, Шишкина, Крамского, Расковой, Ольховой, пер. Герцена и в мкр. Забайкальский.

Всего по программе «Чистая вода» будет выделен 1 млрд 277 млн. рублей. Из них большая часть средств поступит из федерального бюджета, это 1 млрд. 251 млн. рублей, оставшаяся сумма, порядка 26 млн. рублей – из бюджета Бурятии.
водоснабжение
 
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