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В Бурятии пройдёт акция «Музейное селфи»

В Бурятии пройдёт акция «Музейное селфи»
Общество,  Фото:pixabay.com
Публиковать своё селфи можно в любых соцсетях

15 января в Бурятии пройдёт международная акция «Музейное селфи».

Акция проводится ежегодно по всему миру, начиная с 2014 года. В этот день пользователи социальных сетей публикуют свои фотографии на фоне музейных экспозиций.

Родоначальницей международной акции стала британка Мар Диксон, которая ведёт сайт о музеях и искусстве. Свой первый забег по музеям, сопровождающийся фотосессией, она устроила со своей маленькой дочерью.

И посетители, и сотрудники музеев могут размещать селфи на фоне зданий музеев, на фоне экспозиций и экспонатов с хештегами #MuseumSelfie #МузейноеСелфи #КультурноеСелфи #CultureSelfie. Публиковать селфи можно в любых социальных сетях. Хештег акции в русскоязычном сегменте интернета – #МузейноеСелфи.

Приветствуются публикации фотографий, сделанных не только 15 января, но и ранее.

Акцию «Музейное Селфи» можно поддержать и в Бурятии. Национальный музей РБ предлагает принять участие в мероприятии и посетить художественный музей имени Ц.С. Сампилова, музей природы Бурятии, музей истории Бурятии и Новоселенгинский музей декабристов. Хештег акции – #музейбурятии. Самые необычные фотографии будут опубликованы на странице музея в Инстаграм, сообщает пресс-служба учреждения.

По информации минкультуры Иркутской области, к акции присоединятся и музеи области. Авторы самых интересных селфи получат специальный приз от учреждений культуры региона.
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