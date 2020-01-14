В Бурятии пройдёт акция «Музейное селфи»

Публиковать своё селфи можно в любых соцсетях



15 января в Бурятии пройдёт международная акция «Музейное селфи».



Акция проводится ежегодно по всему миру, начиная с 2014 года. В этот день пользователи социальных сетей публикуют свои фотографии на фоне музейных экспозиций.



Родоначальницей международной акции стала британка Мар Диксон, которая ведёт сайт о музеях и искусстве. Свой первый забег по музеям, сопровождающийся фотосессией, она устроила со своей маленькой дочерью.



И посетители, и сотрудники музеев могут размещать селфи на фоне зданий музеев, на фоне экспозиций и экспонатов с хештегами #MuseumSelfie #МузейноеСелфи #КультурноеСелфи #CultureSelfie. Публиковать селфи можно в любых социальных сетях. Хештег акции в русскоязычном сегменте интернета – #МузейноеСелфи.



Приветствуются публикации фотографий, сделанных не только 15 января, но и ранее.



Акцию «Музейное Селфи» можно поддержать и в Бурятии. Национальный музей РБ предлагает принять участие в мероприятии и посетить художественный музей имени Ц.С. Сампилова, музей природы Бурятии, музей истории Бурятии и Новоселенгинский музей декабристов. Хештег акции – #музейбурятии. Самые необычные фотографии будут опубликованы на странице музея в Инстаграм, сообщает пресс-служба учреждения.



По информации минкультуры Иркутской области, к акции присоединятся и музеи области. Авторы самых интересных селфи получат специальный приз от учреждений культуры региона.

