Сотрудница ОМОН Бурятии выиграла чемпионат по лёгкой атлетике

Анна Фёдорова стала лучшей на дистанциях в 1500 и 3000 метров



Соревнования Дальневосточного и Сибирского федеральных округов состоялись в Иркутске в манеже спортивного комплекса «Байкал-Арена». В состав республиканской сборной вошла сотрудница сил специального назначения Росгвардии Бурятии сержант полиции Анна Федорова.



Представительница Росгвардии стала лучшей на дистанциях в 1500 и 3000 метров. Сотрудница ОМОН «Кречет» Анна Федорова - мастер спорта по лёгкой атлетике, неоднократная победительница чемпионатов России и призёр Чемпионата Европы.



На чемпионат и первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов съехались более 700 спортсменов, сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.





