Анна Фёдорова стала лучшей на дистанциях в 1500 и 3000 метров
Соревнования Дальневосточного и Сибирского федеральных округов состоялись в Иркутске в манеже спортивного комплекса «Байкал-Арена». В состав республиканской сборной вошла сотрудница сил специального назначения Росгвардии Бурятии сержант полиции Анна Федорова.
Представительница Росгвардии стала лучшей на дистанциях в 1500 и 3000 метров. Сотрудница ОМОН «Кречет» Анна Федорова - мастер спорта по лёгкой атлетике, неоднократная победительница чемпионатов России и призёр Чемпионата Европы.
На чемпионат и первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов съехались более 700 спортсменов, сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.
Сотрудница ОМОН Бурятии выиграла чемпионат по лёгкой атлетике
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