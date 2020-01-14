Димчик Ринчинов взял «серебро» в весовой категории 57 кг
Уроженец села Ага Хангил Агинского Бурятского округа Димчик Ринчинов стал серебряным призёром чемпионата Белоруссии по вольной борьбе. Соревнования проходили в Минске с 11 по 13 января.
Финал весовой категории 57 килограмм повторил финал прошлогоднего чемпионата. Димчик Ринчинов, выступавший от гродненского «Динамо и спортивного клуба Федерации профсоюзов Беларуси, вновь уступил Владиславу Андрееву из Якутии. В результате якутский спортсмен в девятый раз стал чемпионом Белоруссии.
Как сообщал «Байкал-Daily», бурятский борец в последние годы выступает за сборную Белоруссии. В апреле прошлого года он представлял братскую республику на чемпионате Европы-2019.
Бурятский легионер стал призёром чемпионата Беларуси по вольной борьбе
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