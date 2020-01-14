Коллектив Бурятской таможни стали одним из лучших на Дальнем Востоке

Конкурс среди таможенников проходил в прошлом году



В Дальневосточном таможенном управлении (ДВТУ) подвели итоги ежегодного конкурса среди таможенных коллективов Дальнего Востока. По итогам работы в 2019 году победителем в номинации «Лучший коллектив таможни» стала Магаданская таможня, на втором месте - Владивостокская таможня, на третьем – Сахалинская таможня.



В 2019 году в конкурсе участвовали 11 приграничных таможен и 64 таможенных поста Дальнего Востока. При определении победителей комиссия учитывала выполнение таможенным органом показателей результативности и эффективности деятельности; сумму перечисленных в федеральный бюджет таможенных пошлин, налогов; количество результативных проверок; количество выявленных контрафактных товаров и другие показатели.



Конкурс проходил по четырём номинациям. В номинации «Лучший коллектив внутреннего таможенного поста» призёрами стали: 1 место – Владивостокский таможенный пост (центр электронного декларирования) Владивостокской таможни; 2 место - таможенный пост Аэропорт Петропавловск-Камчатский Камчатской таможни; 3 место - Улан-Удэнский таможенный пост (центр электронного декларирования) Бурятской таможни.



В номинации «Лучший коллектив таможенного поста в отличном от морского пункте пропуска (автомобильном, речном, смешанном, железнодорожном): 1 место - Благовещенский таможенный пост Благовещенской таможни; 2 место - таможенный пост МАПП Кяхта Бурятской таможни; 3 место – Амурзетский таможенный пост Биробиджанской таможни.



На ближайшей коллегии ДВТУ, в феврале 2020 года, коллективы таможенных органов, занявшие призовые места, будут награждены переходящими вымпелами и дипломами.



Кроме того, будут поощрены должностные лица таможен, проявившие инициативу и профессионализм при исполнении должностных обязанностей, обеспечившие высокие показатели и призовые места в конкурсе.



Таможенные органы, занявшие призовые места в региональном конкурсе, примут участие в конкурсе на лучший коллектив таможенных органов Российской Федерации, сообщает пресс-служба ДВТУ.

