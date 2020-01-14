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Улан-удэнка «выбила» путёвку в детсад через суд

Улан-удэнка «выбила» путёвку в детсад через суд
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мэрию Улан-Удэ обязали устроить трёхлетнюю девочку в детский сад

Администрацию Улан-Удэ суд обязал предоставить ребёнку путёвку в детский сад.

- Нарушение прав трёхлетней девочки в комитете по образованию объяснили дефицитом мест. При том, что родители поставили ребёнка в очередь с самого рождения, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Бурятии.

Право на дошкольное образование пришлось отстаивать в суде. В защиту малолетней заявление в суд подготовила детский омбудсмен.

- Татьяна Вежевич от имени матери девочки потребовала признать отказ в устройстве ребенка в детский сад незаконным и обязать администрацию города обеспечить девочку путёвкой в дошкольное учреждение, - отмечают в аппарате уполномоченного по правам ребёнка.

Советский районный суд требование удовлетворил. Решение городской администрации признано недействительным. Комитету по образованию надлежит устроить девочку в детский сад.

По данным омбудсмена, сейчас в очереди за путёвкой находится почти 12,5 тысяч детей.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром в комитете по образованию скопилась большая очередь в связи с началом приёма заявок в 10 новых детсадов.
детские сады уполномоченный по правам ребенка
 
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