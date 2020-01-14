Приём и регистрация заявок будет проходить с 13 января по 13 февраля этого года
13 января в Бурятии начались приём и регистрация заявок на конкурс работ на бурятском языке «Уран Зохёолой Юртэмсэ». Заявки можно будет подать до 13 февраля.
Цель мероприятия – выявить работы для осуществления проектов по изданию лучших произведений бурятской литературы.
Объём конкурсного фонда – 1 500 000 рублей.
Размеры финансирования по номинациям:
- «Уран үгын шэди» (проза) – до 400 тысяч рублей;
- «Жэгүүртэ үгэ» (поэзия) – до 250 тысяч рублей;
- «Багашуулда» (издание для детей) – до 250 тысяч рублей;
- «Заншалаа сахин һэргээе» (Возрождение традиций и обрядов. Историко-краеведческая литература) – до 400 тысяч рублей;
- «Уран үгын оршуулга» (художественный перевод) – до 200 тысяч рублей.
В каждой номинации определяется один или несколько победителей. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
В Бурятии объявлен конкурс работ на бурятском языке
Общество, Фото:
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