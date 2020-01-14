В Бурятии от гриппа привито 533 тысячи человек
На 13 января заболеваемость ОРВИ в Бурятии на сезонном уровне. Она не превышает эпидемических порогов по совокупному населению и возрастным группам. Случаев гриппа не зарегистрировано.
Против гриппа привито 533 095 человек, что составляет 54,2% от численности населения, сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.
Как защититься от гриппа и ОРВИ:
- регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать их антисептическим средством для обработки рук;
- регулярно проводить влажную уборку и соблюдать режим проветривания дома и в помещениях общественного назначения.
- вести здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, физическая активность, закаливание).
- избегать контактов с чихающими и кашляющими людьми;
- после контакта с лицами, имеющими признаки простудного заболевания, целесообразно воспользоваться назальным спреем для предотвращения проникновения вируса через слизистые оболочки носа;
- сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте;
- в период подъёма заболеваемости носить медицинскую маску (марлевую повязку).
Случаев гриппа в Бурятии пока не было
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