Случаев гриппа в Бурятии пока не было

В Бурятии от гриппа привито 533 тысячи человек



На 13 января заболеваемость ОРВИ в Бурятии на сезонном уровне. Она не превышает эпидемических порогов по совокупному населению и возрастным группам. Случаев гриппа не зарегистрировано.



Против гриппа привито 533 095 человек, что составляет 54,2% от численности населения, сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.



Как защититься от гриппа и ОРВИ:



- регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать их антисептическим средством для обработки рук;



- регулярно проводить влажную уборку и соблюдать режим проветривания дома и в помещениях общественного назначения.



- вести здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, физическая активность, закаливание).



- избегать контактов с чихающими и кашляющими людьми;



- после контакта с лицами, имеющими признаки простудного заболевания, целесообразно воспользоваться назальным спреем для предотвращения проникновения вируса через слизистые оболочки носа;



- сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте;



- в период подъёма заболеваемости носить медицинскую маску (марлевую повязку).

