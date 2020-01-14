Житель Бурятии поразил соцсети тренировкой по разбиванию хребтовой кости

В соцсетях появилось видео, где житель Бурятии Юрий Баршуев показывает своеобразный мастер-класс по подготовке к традиционной игре по разбиванию хребтовой кости – hээр шаалган.
В ролике видно, что мужчина ребром ладони совершает невероятно мощные удары по тяжёлой гире.
- Тренируемся на Сагаалган. Тренируйте свои руки! – призывает в видео Юрий Баршуев.
- Вот так надо тренировать руки для ломания хребтовой кости, - заключает автор видео.
В Сети ролик быстро набирает просмотры. Его посмотрели уже почти пять тысяч раз. Пользователей удивила бесстрашная тренировка жителя Бурятии.
«Я чего-то не знаю? Зачем он это делает?», «В голове не укладывается такая специфическая подготовка!!! Потом, на празднике, ни поздороваться, ни рюмку удержать этой рукой!», «У меня аж лучевая кость заболела», «Жесть», - пишут комментаторы.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно ещё один житель Бурятии также показал удивительную тренировку: артист театра «Капучино» Бавасан Митапов тренирует удары на стеклянных бутылках с водой.