 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Января

13 Января

Популярное

Житель Бурятии поразил соцсети тренировкой по разбиванию хребтовой кости

Житель Бурятии поразил соцсети тренировкой по разбиванию хребтовой кости
Общество, 
На видео мужчина ребром ладони совершает мощные удары по тяжёлым гирям

В соцсетях появилось видео, где житель Бурятии Юрий Баршуев показывает своеобразный мастер-класс по подготовке к традиционной игре по разбиванию хребтовой кости – hээр шаалган.

В ролике видно, что мужчина ребром ладони совершает невероятно мощные удары по тяжёлой гире.

- Тренируемся на Сагаалган. Тренируйте свои руки! – призывает в видео Юрий Баршуев.

- Вот так надо тренировать руки для ломания хребтовой кости, - заключает автор видео.


В Сети ролик быстро набирает просмотры. Его посмотрели уже почти пять тысяч раз. Пользователей удивила бесстрашная тренировка жителя Бурятии.

«Я чего-то не знаю? Зачем он это делает?», «В голове не укладывается такая специфическая подготовка!!! Потом, на празднике, ни поздороваться, ни рюмку удержать этой рукой!», «У меня аж лучевая кость заболела», «Жесть», - пишут комментаторы.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно ещё один житель Бурятии также показал удивительную тренировку: артист театра «Капучино» Бавасан Митапов тренирует удары на стеклянных бутылках с водой.
национальные виды спорта
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии поразил соцсети тренировкой по разбиванию хребтовой кости
Житель Бурятии поразил соцсети тренировкой по разбиванию хребтовой кости
Общество, 14.01.2020
На видео мужчина ребром ладони совершает мощные удары по тяжёлым гирям
В Иркутске открылся новый детский сад
В Иркутске открылся новый детский сад
Общество, 14.01.2020
Его смогут посещать 350 малышей
В Бурятии температура опускалась до -43
В Бурятии температура опускалась до -43
Общество, 14.01.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 января по республике переменная облачность
Бурятские борцы стали призёрами турнира в Красноярске
Бурятские борцы стали призёрами турнира в Красноярске
Общество, 13.01.2020
Три медали завоевала женская сборная, две медали – у мужчин
Иркутская область проведёт первенство по биатлону
Иркутская область проведёт первенство по биатлону
Общество, 13.01.2020
Планируемое число участников индивидуальной гонки – 100 человек
В Чите для улучшения качества воздуха закроют две котельные
В Чите для улучшения качества воздуха закроют две котельные
Общество, 13.01.2020
Также построят троллейбусную линию «Каштак»
Четверым ангарчанам вручили поощрение за помощь МВД
Четверым ангарчанам вручили поощрение за помощь МВД
Общество, 13.01.2020
Они приняли активное участие в раскрытии преступлений
В Бурятии разыграли студенческий «Зимний Кубок» по футболу
В Бурятии разыграли студенческий «Зимний Кубок» по футболу
Общество, 13.01.2020
Победителями стали колледж БГУ и команда из Закамны
Боксёры Сибири соберутся в Иркутске на первенство округа
Боксёры Сибири соберутся в Иркутске на первенство округа
Общество, 13.01.2020
В нём примут участие юниоры и юниорки 17-18 лет
Школа танцев из Бурятии стала лауреатом фестиваля в Китае
Школа танцев из Бурятии стала лауреатом фестиваля в Китае
Общество, 13.01.2020
Улан-удэнцы победили в номинациях «Народный вокал» и «Народный танец»
Улан-удэнцы выиграли детское первенство по мини-футболу
Улан-удэнцы выиграли детское первенство по мини-футболу
Общество, 13.01.2020
Лучшим защитником турнира среди мальчиков стала девочка
Герои России станут гостями турнира по каратэ в Иркутске
Герои России станут гостями турнира по каратэ в Иркутске
Общество, 13.01.2020
В «Кубке Мужества» участвуют юноши и девушки из СФО и ДФО
В Бурятии на месте гибели 17-летней девушки установят освещение
В Бурятии на месте гибели 17-летней девушки установят освещение
Общество, 13.01.2020
Также на этом участке запретят остановки на обочине

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^