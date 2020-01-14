Его смогут посещать 350 малышей
В Иркутске на улице Зимней открылся новый детский сад на 350 мест. В дошкольном учреждении уже работают четыре группы, остальные воспитанники ещё проходят необходимое медицинское обследование. Об этом сообщил заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре Виталий Барышников.
– В настоящий момент завершены регистрация и оформление в собственность муниципального образования земельного участка и здания. Ведётся процедура получения лицензии на осуществление образовательной деятельности. При этом уже получены положительные заключения от Роспотребнадзора и Госпожнадзора, которые являются определяющими при работе с детьми, – уточнил Виталий Барышников.
Строительство детского сада выполнялось в рамках муниципальной программы «Строительство объектов социальной сферы на 2013–2021 годы» на условиях софинансирования из городского и областного бюджетов. Работы завершили в конце сентября 2019 года. После этого проводилось устранение выявленных строительных недочётов, а также выполнялись комплектование дошкольного учреждения и оформление всех необходимых документов.
Двухэтажное здание детского сада состоит из двух блоков. Учреждение рассчитано на 16 групп дневного пребывания, в том числе и детей в возрасте до трёх лет, созданы условия для ребят с ограниченными возможностями здоровья.
Каждая группа имеет игровые, буфетные и раздевальные комнаты. Кроме этого, в здании предусмотрены музыкальный и спортивный залы, плавательный бассейн, медицинский кабинет, пищеблок. На территории сада размещены игровые и спортивная площадки, обеспечен проезд вокруг здания, оборудованы тротуары, сообща мэрия Иркутска.
В Иркутске открылся новый детский сад
Общество, Фото:
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