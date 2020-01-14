Среди них есть две двойни
С 1 по 13 января 2020 года родилось 208 маленьких улан-удэнцев. Из них - 114 девочек и 94 мальчика.
Самой тяжёленькой оказалась девочка. Её вес составил 4580 гр. Также родилось 2 двойни.
Как сообщал «Байкал-Daily», В Бурятии в первой 2020 году родилась девочка.
С начала января в Улан-Удэ родилось 208 малышей
Общество, Фото:
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