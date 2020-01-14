По данным Бурятского гидрометцентра, 14 января по республике переменная облачность
Без существенных осадков. Ветер восточный слабый, местами 7-12 м/с. Температура ночью 28-33, местами 38-43, по Прибайкалью, южным и северным районам местами 19-24, днём 22-27, местами 12-17, по северным районам местами до 32 мороза.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 31-33, днём 23-25 мороза.
В Бурятии температура опускалась до -43
Общество, Фото:
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