В музее улан-удэнцам покажут фильм «Жить»

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17 января в 19 часов в музее истории Улан-Удэ состоится киновечер. Здесь покажут фильм «Жить» (1952 год) режиссёра Акиры Куросава.- Старик, узнавший о скорой кончине, узнавший о равнодушии близких, узнавший, что жизнь прожита зря, решает, что детская площадка на месте зловонного пустыря — это то, что он оставит этому миру после себя. Слабый умирающий старик, покорный бессловесный чиновник стал борцом. То упорно настаивая, требуя, то умоляя и унижаясь он проходит все круги бюрократического ада. Он собирает подписи, резолюции, печати. Он не уступает ни перед гневом начальства, ни перед насмешками сослуживцев, ни перед угрозами бандитов, - говорится в анонсе к мероприятию.Вход на киновечер свободный.