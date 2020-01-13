В улан-удэнской колонии проходит конкурс «А ну-ка, девушки!»

Осуждённые показали свои визитки



В учреждениях ФСИН России объявлен конкурс «А ну-ка, девушки!» В клубе исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся первый этап конкурса «Визитка», в котором участницы рассказали о себе, о своих увлечениях и о своей трудовой деятельности.



Заявки на участие подали восемь девушек. По положению конкурса возраст участниц не ограничен. Самой юной конкурсантке Кристине 18 лет, а самой опытной участнице Ирине 40 лет.



После первого конкурса ко второму этапу будут допущены шесть девушек. В финал, который состоится 25 января, выйдут только трое, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

