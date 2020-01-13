58000 пенсионеров в Забайкалье получат региональные доплаты

Это коснётся получателей пенсий с доходами ниже прожиточного минимума



В Забайкальском крае в течение 2020 года доплаты к пенсиям будут получать 58000 пенсионеров с доходами ниже прожиточного минимума. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона рассказала министр труда и социальной защиты края Инна Щеглова.



- Средний размер доплаты составит около 2500 рублей. Всего на эти мероприятия запланировано более 1,3 миллиарда рублей федерального бюджета, 86 миллионов из краевой казны. В праздничные дни 7800 пенсионеров получили соответствующие доплаты, – заявила она.



Как сообщает пресс-служба губернатора региона, ранее те пенсионеры, у кого доходы были менее прожиточного минимума, получали федеральную соцдоплату к пенсии через пенсионный фонд РФ. В связи с тем, что размер прожиточного минимума для пенсионера в 2020 году составит 9829 рублей и превысит федеральную величину на 5,3% и на 11% величину 2019 года, доплата к пенсии будет вестись через краевой центр соцзащиты населения Забайкальского края.

