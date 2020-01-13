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В Бурятии дети скатываются с горки в ледяной забор

В Бурятии дети скатываются с горки в ледяной забор
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Родители просят перенести опасную горку

В городе Кяхта в Бурятии местные жители просят перенести опасную горку. Дело в том, что скат направлен в сторону ледяного забора. Опасаясь за своих детей, родители вынуждены стоять внизу и ловить своих чад. Пост на эту тему появился в паблике «Аноним 03».

- Разогнавшись, они могут удариться об него. Неужели нельзя чуть-чуть изменить направление, ведь места много, кроме горки там стоит только одна ёлка и всё, никаких ледяных скульптур, других горок, катка там нет! - пожаловался пользователь.

Жители Кяхты отмечают, что в городе мало развлечений для детей, как летом, так и зимой.

- В этом городе практически некуда сходить с детьми, очень мало детских площадок, нет развлекательных и развивающих центров, зимой каток и горка, а летом бассейн и один батут, - сетует родитель.

Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре улан-удэнцы жаловались на «лысую» горку возле Русского драматического театра. Однако вскоре выяснилось, горка просто была не достроена, кто-то сломал ограждение, открыв доступ.
горка
 
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