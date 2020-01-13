В Бурятии дети скатываются с горки в ледяной забор





В городе Кяхта в Бурятии местные жители просят перенести опасную горку. Дело в том, что скат направлен в сторону ледяного забора. Опасаясь за своих детей, родители вынуждены стоять внизу и ловить своих чад. Пост на эту тему появился в паблике «Аноним 03».- Разогнавшись, они могут удариться об него. Неужели нельзя чуть-чуть изменить направление, ведь места много, кроме горки там стоит только одна ёлка и всё, никаких ледяных скульптур, других горок, катка там нет! - пожаловался пользователь.Жители Кяхты отмечают, что в городе мало развлечений для детей, как летом, так и зимой.- В этом городе практически некуда сходить с детьми, очень мало детских площадок, нет развлекательных и развивающих центров, зимой каток и горка, а летом бассейн и один батут, - сетует родитель.