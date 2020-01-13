Также построят троллейбусную линию «Каштак»
В Забайкалье проводятся мероприятия в рамках федеральной программы «Чистый воздух» по улучшению окружающей среды. В Чите планируется закрытие двух котельных и строительство троллейбусной линии «Каштак». Об этом заявила заместитель министра природных ресурсов Забайкальского края Светлана Трофимова на оперативном совещании в правительстве региона 13 января.
- По региональному проекту «Чистый воздух» имеется 3 проектно-сметные документации. Две из них на закрытие котельных по улице Шилова и Верхоленская, а также на строительство троллейбусной линии «Каштак». С городскими властями начали подготовку по сбору документов и подготовке бюджетной заявки на получение федерального финансирования. В феврале будет проведён соответствующий конкурсный отбор, – сказала Светлана Трофимова.
Закрыть котельные планируется летом текущего года, подключённые к ним дома будут переведены на центральное теплоснабжение.
В целом в Чите планируется закрыть восемь и модернизировать 16 котельных, а также построить две троллейбусные линии. На реализацию проекта «Чистый воздух» предусмотрено 7,1 миллиарда рублей. Мероприятия на эти средства будут проводиться до 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.
В Чите для улучшения качества воздуха закроют две котельные
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