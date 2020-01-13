На сегодняшний день в регионе действуют 32 ледовые переправы
Ещё две переправы открыли накануне в Иркутской области.
В Киренском районе через реку Киренгу прошла освидетельствование ледовая переправа на участке «Киренск-Гарь» с ограничением грузоподъёмности до 20 тонн. В Тайшетском районе в районе посёлка Соляная через реку Бирюса открыта технологическая ледовая переправа для нужд местного лесхоза, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
В Шелеховском районе ледовая переправа через реку Иркут сообщением «Моты-Шаманка» временно закрыта из-за образования наледи и возможного разрушения ледового покрова. Пользоваться ею категорически запрещено.
В настоящее время в Иркутской области функционируют 32 ледовые переправы.
Государственные инспекторы по маломерным судам напоминают: для избежания происшествий при переезде по ледовой переправе необходимо соблюдать все ограничения и дорожные знаки.
О несанкционированных выездах автомобилей на лёд необходимо сообщить в местную администрацию или на телефон доверия в Главном управлении МЧС России по Иркутской области: 8 (3952) 399-999.
Ещё две ледовые переправы открыли в Иркутской области
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