В Улан-Удэ появились контейнеры для сбора пластиковых бутылок

Контейнеры находятся в Октябрьском районе города



В столице Бурятии поставили контейнеры для пластиковых бутылок. Планируется, что пластик будут собирать, а потом перерабатывать.



- Больше года наше экодвижение думали над идеей поставить на небольшой территории сетчатые контейнеры для сбора пластиковых бутылок. Обращалась к регоператору, министру природных ресурсов, объявляли сбор на Планете.ру, обещали некоторые депутаты перед выборами, но никак не получалось. Но истинные желания всегда находят реализацию, - пишут активисты в соцсети.



Всего в Октябрьском районе Улан-Удэ стоят 22 сетчатых контейнера для пластиковых бутылок.



- Благодаря ассоциации ТОСов и лично Юлии Скворцовой в ТОС «Вагжанова» и «Светлый» также стоят такие контейнеры. Благодаря Дансарану из «БурЭко» - на ФСК, Аюне Сагановой - в парке «Юбилейный», и скоро поставим в Этнографическом музее. Ещё видела, что в дацане на Лысой горе есть. «Экотранс» установили в 51 школе. И самые первые в 112 квартале, УК «Светлый». Очень приятно и радует, что меньше мусора уезжает на полигон, а главное - всем вместе надо стремиться к нулю отходов. Чтобы не было стыдно перед потомками, - отмечает одна из активисток.



Адреса, где стоят контейнеры для сбора пищевого пластика:



1. пр. Строителей, д.60, возле магазина «Барис- Продукты»;

2. пр. Строителей, д.36, возле магазина «Титан»;

3. пр. Строителей, д.28, возле магазина «Николаевский»;

4. пр. Строителей, д.42;

5. пр. Строителей, д.14;

6. пр. Строителей, д.10;

7. пр. Строителей, д.58;

8. ул. Клашникова,19а – временно;

9. ул. Ключевская, 70а;

10. ул. Калашникова,25 – временно;

11. ул. Мокрова,30/5 – временно;

12. ул. Мокрова,40А – временно;

13. ул. Жердева,94;

14. ул. Жердева,102;

15. ул. Жердева,56;

16. ул. Тобольская, 63;

17. ул. Тобольская,39;

18. ул. Тобольская,67;

19. ул. Краснофлотская,8;

20. ул. Краснофлотская, 44 РНД;

21. 140 А мкр., д. 18;

22. 140 А мкр., д 10 блог «Г»;

