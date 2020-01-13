Контейнеры находятся в Октябрьском районе города
В столице Бурятии поставили контейнеры для пластиковых бутылок. Планируется, что пластик будут собирать, а потом перерабатывать.
- Больше года наше экодвижение думали над идеей поставить на небольшой территории сетчатые контейнеры для сбора пластиковых бутылок. Обращалась к регоператору, министру природных ресурсов, объявляли сбор на Планете.ру, обещали некоторые депутаты перед выборами, но никак не получалось. Но истинные желания всегда находят реализацию, - пишут активисты в соцсети.
Всего в Октябрьском районе Улан-Удэ стоят 22 сетчатых контейнера для пластиковых бутылок.
- Благодаря ассоциации ТОСов и лично Юлии Скворцовой в ТОС «Вагжанова» и «Светлый» также стоят такие контейнеры. Благодаря Дансарану из «БурЭко» - на ФСК, Аюне Сагановой - в парке «Юбилейный», и скоро поставим в Этнографическом музее. Ещё видела, что в дацане на Лысой горе есть. «Экотранс» установили в 51 школе. И самые первые в 112 квартале, УК «Светлый». Очень приятно и радует, что меньше мусора уезжает на полигон, а главное - всем вместе надо стремиться к нулю отходов. Чтобы не было стыдно перед потомками, - отмечает одна из активисток.
Адреса, где стоят контейнеры для сбора пищевого пластика:
1. пр. Строителей, д.60, возле магазина «Барис- Продукты»;
2. пр. Строителей, д.36, возле магазина «Титан»;
3. пр. Строителей, д.28, возле магазина «Николаевский»;
4. пр. Строителей, д.42;
5. пр. Строителей, д.14;
6. пр. Строителей, д.10;
7. пр. Строителей, д.58;
8. ул. Клашникова,19а – временно;
9. ул. Ключевская, 70а;
10. ул. Калашникова,25 – временно;
11. ул. Мокрова,30/5 – временно;
12. ул. Мокрова,40А – временно;
13. ул. Жердева,94;
14. ул. Жердева,102;
15. ул. Жердева,56;
16. ул. Тобольская, 63;
17. ул. Тобольская,39;
18. ул. Тобольская,67;
19. ул. Краснофлотская,8;
20. ул. Краснофлотская, 44 РНД;
21. 140 А мкр., д. 18;
22. 140 А мкр., д 10 блог «Г»;
В Улан-Удэ появились контейнеры для сбора пластиковых бутылок
Общество, Фото:
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