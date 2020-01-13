Герои России станут гостями турнира по каратэ в Иркутске

Общество, Фото: пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области

В «Кубке Мужества» участвуют юноши и девушки из СФО и ДФО



21 февраля в Иркутске состоится ежегодный турнир по киокусинкай каратэ «Кубок Мужества», посвящённый памяти воинов иркутян, павших при выполнении воинского долга. Участниками станут юноши и девушки из СФО, ДФО, а также спортсмены из Монголии, впервые принимающие участие в «Кубке мужества».



В рамках турнира пройдёт встреча участников с близкими родственниками, сослуживцами павших воинов, а также состоится зарядка с чемпионом в детских социальных учреждениях. Почётными гостями станут два Героя Российской Федерации – Евгений Зелёнов и Андрей Мерзликин.



Для помощи в проведении мероприятия требуются волонтёры. По информации организаторов, будет отобрано порядка 15 человек. Турнир состоится в иркутском ДС «Труд», волонтёрам необходимо будет находиться на площадке 20 и 21 февраля. Приём заявок продлится до 10 февраля. Об этом сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.



Возрастное ограничение 6+