Иркутская область проведёт первенство по биатлону

Планируемое число участников индивидуальной гонки – 100 человек
Первенство Иркутской области по биатлону в дисциплине индивидуальная гонка пройдёт 21 января в столице региона. Местом проведения станет лыжная база «Динамо». По информации организаторов, планируемое количество участников – 100 человек.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных коллективов и организаций Иркутской области в возрастных группах: юниоры 18-19 лет (не ниже 1 разряда); юноши 16-17 лет (не ниже 2 разряда); юноши 14-15 лет (не ниже 3 разряда); юноши 12-13 лет (не ниже 3 разряда); юниорки 18-19 лет (не ниже 1 разряда); девушки 16-17 лет (не ниже 2 разряда); девушки 14-15 лет (не ниже 3 разряда); девушки 12-13 лет (не ниже 3 разряда).
Для стрельбы используется пружинно-поршневое пневматическое оружие марки МР-61 и его модификации. Допускаются участники с газобаллонным оружием при условии переноски оружия на дистанции (кроме групп 2005-2006 гг.р. и младше) и ведения стрельбы по соответствующим мишенным установкам.
Победители и призёры соревнования награждаются медалями и грамотами. При участии в группе менее трёх спортсменов призёры награждаются грамотами.
Программа соревнований
21 января
10:00-10:25 – Совещание судейской коллегии и представителей команд
10:30 – Парад открытия соревнований
11:00 – Начало соревнований:
- Юноши и девушки 2001-2002 гг.р. Девушки – спринт 7,5 км со стрельбой на двух огневых рубежах: лежа, стоя. Юноши – спринт 10 км со стрельбой на двух огневых рубежах: лежа, стоя.
- Юноши и девушки 2003-2004 гг.р. Девушки – спринт 6 км со стрельбой на двух огневых рубежах: лежа, стоя. Юноши – спринт 7,5 км со стрельбой на двух огневых рубежах: лежа, стоя.
- Юноши и девушки 2005-2006 гг.р. Девушки – спринт 4,5 км со стрельбой на двух огневых рубежах: лежа, стоя. Юноши – спринт 6 км со стрельбой на двух огневых рубежах: лежа, стоя.
- Юноши и девушки 2007 гг.р. и младше. Девушки – спринт 3 км со стрельбой на двух огневых рубежах: лежа, лежа. Юноши – спринт 3,6 км со стрельбой на двух огневых рубежах: лежа, лежа.
Возрастное ограничение 0+
Иркутская область проведёт первенство по биатлону
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