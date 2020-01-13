В рамках мероприятия состоятся бесплатные мастер-классы, консультации и творческие встречи
26 и 27 апреля в городе Улан-Удэ пройдёт международный многожанровый конкурс-фестиваль детского, взрослого, профессионального творчества «Созвездие талантов».
В конкурсе могут принять участие коллективы и отдельные исполнители, работающие в театрах, концертных организациях, на радио, телевидении, студенты музыкальных и театральных вузов, учащиеся средне-специальных учебных заведений искусства и культуры, ДШИ, а также участники художественной самодеятельности.
В программе конкурса-фестиваля:
- интересные выступления участников конкурса;
- бесплатные мастер-классы;
- индивидуальные консультации у высококвалифицированных специалистов;
- творческая встреча – концерт со специальными гостями конкурса и почётными членами жюри;
- памятные фотографии, подарки и призы.
Оценивать выступления будет профессиональное жюри, имеющее богатый опыт в своей сфере.
Лучшие участники получат рекомендательные письма на поступление в Казанский государственный институт культуры. Лучшие из лучших получат рекомендательные письма на открытый всероссийский конкурс юных талантов «Синяя птица». Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации г. Улан-Удэ.
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В Улан-Удэ пройдёт международный конкурс-фестиваль творчества
Общество, Фото:
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