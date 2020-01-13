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Уроженка Бурятии покоряет Сеть каверами на хиты

Уроженка Бурятии покоряет Сеть каверами на хиты
Общество, 
Мария Цыренова исполняет не только каверы, но и песни собственного сочинения

Уроженка Бурятии Мария Цыренова исполняет каверы на популярные композиции и выкладывает ролики с исполнением песен на гитаре в Сети. Среди спетых произведений – «Маяки» группы IOWA, «Манекены» рэпера Luxor, «Don’t start now» певицы Dua Lipa, «Сейчас дважды не случится» певицы Manizha, «Альфа и Омега» артиста Тимы Белорусских, «Perfect» вокалиста Эда Ширана, «Say something» певца Джастина Тимберлейка и др. 

 

Пользователи восхищаются талантливой девушкой:

«Вы классная, в машине ваши песни слушаю теперь»
«Умничка! Займись этим профессионально!»
«Вот так всегда. Находишь крутой кавер и уже не можешь слушать оригинал. Но у тебя нет этого кавера в музыке»
«Невероятно круто»
«Можно слушать бесконечно»
«Это волшебно»

Сейчас количество её подписчиков в Instagram превышает три тысячи человек.

Также Мария выкладывает в Сети и свои песни.

Девушка в 2018 году выступала в рамках OFF-программы фестиваля «Голос кочевников» в Бурятии.

Мария Цыренова выступает под творческим именем marie______marie.

- Выступала в тандеме с Аlihan Dze с песней «Тон харагдагуй». Её лиричные песни c глубоким смыслом, чистая красота тембра, живая мысль, воплощённая в рифме и звуках гитары, не оставляют никого равнодушными. Мария учится в Москве и одновременно занимается творчеством, провела в столице несколько концертов совместно с Саяном Дашанимаевым на разных площадках, - говорилось тогда в анонсе мероприятия Бурятской филармонии.

На концерте на «Голосе кочевников» marie______marie выступала в сопровождении группы SOMNIUM.

Приезжая летом на каникулы, Мария организует творческие квартирники в Улан-Удэ. 
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