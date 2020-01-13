Уроженка Бурятии покоряет Сеть каверами на хиты









Пользователи восхищаются талантливой девушкой:



«Вы классная, в машине ваши песни слушаю теперь»

«Умничка! Займись этим профессионально!»

«Вот так всегда. Находишь крутой кавер и уже не можешь слушать оригинал. Но у тебя нет этого кавера в музыке»

«Невероятно круто»

«Можно слушать бесконечно»

«Это волшебно»



Сейчас количество её подписчиков в Instagram превышает три тысячи человек.



Также Мария выкладывает в Сети и свои песни.



Девушка в 2018 году выступала в рамках OFF-программы фестиваля «Голос кочевников» в Бурятии.



Мария Цыренова выступает под творческим именем marie______marie.



- Выступала в тандеме с Аlihan Dze с песней «Тон харагдагуй». Её лиричные песни c глубоким смыслом, чистая красота тембра, живая мысль, воплощённая в рифме и звуках гитары, не оставляют никого равнодушными. Мария учится в Москве и одновременно занимается творчеством, провела в столице несколько концертов совместно с Саяном Дашанимаевым на разных площадках, - говорилось тогда в анонсе мероприятия Бурятской филармонии.



На концерте на «Голосе кочевников» marie______marie выступала в сопровождении группы SOMNIUM.



Приезжая летом на каникулы, Мария организует творческие квартирники в Улан-Удэ.



Уроженка Бурятии Мария Цыренова исполняет каверы на популярные композиции и выкладывает ролики с исполнением песен на гитаре в Сети. Среди спетых произведений – «Маяки» группы IOWA, «Манекены» рэпера Luxor, «Don’t start now» певицы Dua Lipa, «Сейчас дважды не случится» певицы Manizha, «Альфа и Омега» артиста Тимы Белорусских, «Perfect» вокалиста Эда Ширана, «Say something» певца Джастина Тимберлейка и др.