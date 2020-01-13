Ан Милена показала лучший результат по программе кандидата в мастера спорта
С 8 по 12 января в Южно-Сахалинске проходило первенство Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике, в котором приняли участие юные спортсменки Бурятии.
Показать мастерство и грацию в островной регион приехали более 250 гимнасток из Хабаровского, Приморского, Камчатского и Забайкальского краёв, Республики Саха (Якутии), Бурятии, Еврейской автономной области, Магаданской, Амурской и Сахалинской областей.
По итогам сборная Бурятия заняла 3 общекомандное место.
В личном зачёте по программе кандидата в мастера спорта абсолютной чемпионкой ДФО стала Ан Милена. Она воспитанница спортивной школы № 3 Улан-Удэ, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
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Гимнастка из Бурятии стала абсолютной чемпионкой первенства ДФО
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