 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Января

12 Января

Популярное

Гимнастка из Бурятии стала абсолютной чемпионкой первенства ДФО

Гимнастка из Бурятии стала абсолютной чемпионкой первенства ДФО
Общество, 
Ан Милена показала лучший результат по программе кандидата в мастера спорта

С 8 по 12 января в Южно-Сахалинске проходило первенство Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике, в котором приняли участие юные спортсменки Бурятии.

Показать мастерство и грацию в островной регион приехали более 250 гимнасток из Хабаровского, Приморского, Камчатского и Забайкальского краёв, Республики Саха (Якутии), Бурятии, Еврейской автономной области, Магаданской, Амурской и Сахалинской областей.

По итогам сборная Бурятия заняла 3 общекомандное место.

В личном зачёте по программе кандидата в мастера спорта абсолютной чемпионкой ДФО стала Ан Милена. Она воспитанница спортивной школы № 3 Улан-Удэ, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.


спорт художественная гимнастика первенство ДФО
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Уроженка Бурятии покоряет Сеть каверами на хиты
Уроженка Бурятии покоряет Сеть каверами на хиты
Общество, 13.01.2020
Мария Цыренова исполняет не только каверы, но и песни собственного сочинения
Гимнастка из Бурятии стала абсолютной чемпионкой первенства ДФО
Гимнастка из Бурятии стала абсолютной чемпионкой первенства ДФО
Общество, 13.01.2020
Ан Милена показала лучший результат по программе кандидата в мастера спорта  
В Бурятии на пляже нашли древние бронзовые ножи
В Бурятии на пляже нашли древние бронзовые ножи
Общество, 13.01.2020
Находки переданы в музей заповедника
Появилось видео визита Деда Мороза на Улан-Удэнский авиазавод
Появилось видео визита Деда Мороза на Улан-Удэнский авиазавод
Общество, 13.01.2020
«Получил письмо от Леонида Яковлевича, как же могу отказать?» - обратился к работникам авиазавода российский Дед Мороз
Туристы выпили настойку изо льда Байкала
Туристы выпили настойку изо льда Байкала
Общество, 13.01.2020
Пользователи Сети не оценили оригинальное решение
В Бурятии упал спрос на живые ёлки
В Бурятии упал спрос на живые ёлки
Общество, 13.01.2020
Снизилось также число незаконных рубок ёлочек в лесах
Немец попросил автограф спортсменки из Бурятии для коллекции
Немец попросил автограф спортсменки из Бурятии для коллекции
Общество, 13.01.2020
Людмила Воронцова получила необычное письмо
В Бурятии авторы социальных роликов побывали в квартире убийцы
В Бурятии авторы социальных роликов побывали в квартире убийцы
Общество, 13.01.2020
Социальные ролики будут показывать на телевидении, в социальных сетях и в кинотеатрах
В Улан-Удэ стартовал набор в 10 новых детсадов
В Улан-Удэ стартовал набор в 10 новых детсадов
Общество, 13.01.2020
В городе появилось 2,4 тысячи новых мест в детсады
В центре Улан-Удэ устроили акцию в память о погибшей в ДТП студентке
В центре Улан-Удэ устроили акцию в память о погибшей в ДТП студентке
Общество, 13.01.2020
Жители Бурятии требуют справедливого наказания для виновника аварии, в которой погибла 17-летняя девушка
Иркутян зовут на кастинг для съёмок в рекламе известного бренда
Иркутян зовут на кастинг для съёмок в рекламе известного бренда
Общество, 13.01.2020
Пока название компании, для которой снимают ролик, не раскрывается
Жителям Бурятии рекомендуют не держать телефон возле уха
Жителям Бурятии рекомендуют не держать телефон возле уха
Общество, 13.01.2020
Разговоры по мобильному советуют ограничить двумя минутами
Супчик из Иркутской зоогалереи идёт на поправку
Супчик из Иркутской зоогалереи идёт на поправку
Общество, 13.01.2020
Черепаха уже избавилась от обезвоживания, но он всё ещё не ест самостоятельно
^