Гимнастка из Бурятии стала абсолютной чемпионкой первенства ДФО

Ан Милена показала лучший результат по программе кандидата в мастера спорта



С 8 по 12 января в Южно-Сахалинске проходило первенство Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике, в котором приняли участие юные спортсменки Бурятии.



Показать мастерство и грацию в островной регион приехали более 250 гимнасток из Хабаровского, Приморского, Камчатского и Забайкальского краёв, Республики Саха (Якутии), Бурятии, Еврейской автономной области, Магаданской, Амурской и Сахалинской областей.



По итогам сборная Бурятия заняла 3 общекомандное место.



В личном зачёте по программе кандидата в мастера спорта абсолютной чемпионкой ДФО стала Ан Милена. Она воспитанница спортивной школы № 3 Улан-Удэ, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.



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