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В Бурятии на пляже нашли древние бронзовые ножи

В Бурятии на пляже нашли древние бронзовые ножи
Общество,  Фото:"Заповедное Подлеморье"
Находки переданы в музей заповедника

Обломки бронзовых ножей передали в фонды музея природы Баргузинского заповедника.

Ножи нашли на пляже правого берега реки Баргузин неподалёку от места её впадения. Ранее там была одна из улиц посёлка Усть-Баргузин, неподалёку располагался рыбозавод, поэтому на берегу и в воде много всякого мусора, но попадается и настолько древний.

- Место удобное и люди, вероятно, жили здесь очень давно. Точный возраст находки определить сложно, но скорее всего это эхо бронзового века. В прошлом году старший научный сотрудник Андрей Разуваев передал скифскую бронзовую брошь в виде хищника семейства кошачьих, эта брошь IV века до н. э. была найдена там же, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное подлеморье».

археология
 
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