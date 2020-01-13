В Бурятии на пляже нашли древние бронзовые ножи

Находки переданы в музей заповедника
Обломки бронзовых ножей передали в фонды музея природы Баргузинского заповедника.
Ножи нашли на пляже правого берега реки Баргузин неподалёку от места её впадения. Ранее там была одна из улиц посёлка Усть-Баргузин, неподалёку располагался рыбозавод, поэтому на берегу и в воде много всякого мусора, но попадается и настолько древний.
- Место удобное и люди, вероятно, жили здесь очень давно. Точный возраст находки определить сложно, но скорее всего это эхо бронзового века. В прошлом году старший научный сотрудник Андрей Разуваев передал скифскую бронзовую брошь в виде хищника семейства кошачьих, эта брошь IV века до н. э. была найдена там же, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное подлеморье».
Находки переданы в музей заповедника
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