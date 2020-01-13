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В Бурятии разыграли студенческий «Зимний Кубок» по футболу

В Бурятии разыграли студенческий «Зимний Кубок» по футболу
Общество,  Фото:Студенческая футбольная лига РБ
Победителями стали колледж БГУ и команда из Закамны

12 января в Бурятии завершился турнир по футболу среди студенческих команд республики «Зимний Кубок 2020». Соревнования проводились в Улан-Удэ в универсальном зале ФСК среди любительских команд юношей и девушек в рамках «Бронзовой лиги».

У юношей чемпионом стала команда «Закаменск». В финале ей уступила по пенальти команда «ИФ БГУ». Матч за третье место выиграла команда «Локомотив».

У девушек заветный кубок получили игроки колледжа БГУ. Второе место заняла команда БРПК. Тройку призёров замкнула команда «Феникс».

Лучшими футболистами турнира стали Баир Балданов («Закаменск») и Валерия Самойлова («К.БГУ»). Среди вратарей лучшими были выбраны Бэлиг Галсанов («ИФ БГУ») и Елизавета Шелковникова. У нападающих лучшими были названы Илья Дунянин («Закаменск») и Виктория Воробьёва («БРПК»). Артём Петров («ИФ БГУ») и Аюна Делгер (Колледж БГУ) удостоились звания «Лучший защитник». Об этом сообщает студенческая футбольная лига Республики Бурятия.
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