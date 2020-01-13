Появилось видео визита Деда Мороза на Улан-Удэнский авиазавод

- Здравствуйте, мои хорошие. Издалека я к вам добирался, а приехал не просто так к вам. Получил я нынче письмо от Леонида Яковлевича (управляющий директор АО «У-УАЗ» Леонид Белых – прим. ред.), пишет он мне – «Приедь, год у нас юбилейный, поздравь коллектив-то наш дружный». Но как же я могу отказать-то? Вот я перед вами. Приехал, поздравляю вас, мои хорошие. С наступающим 2020 годом! Ну, и, конечно же, пожелать хочу - пусть Новый год много радости вам принесёт, пусть будут здоровы и счастливы ваши дети и близкие, мир вам в каждый дом и мир на планете. Ура! Ну, а что за Новый год без новогоднего хоровода, правда? А, давайте-ка сейчас заведём с вами хоровод. Да такой, чтобы вся Россия-матушка нам позавидовала, - сказал российский Дед Мороз.







<br />