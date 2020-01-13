Появилось видео визита Деда Мороза на Улан-Удэнский авиазавод

В Сети опубликовали новогодний позитивный ролик Улан-Удэнского авиазавода. Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре предприятие посетил российский Дед Мороз из Великого Устюга. Волшебник ходил по цехам завода, поздравлял сотрудников с наступающим Новым годом. Работники с удовольствием фотографировались с Дедушкой и водили хороводы вокруг него. Встреча с Дедом Морозом стала многих работников большим сюрпризом.
В начале почти 8-минутного клипа специалистов поздравляет директор по персоналу и социальной политике авиазавода Расул Эльканов и председатель профсоюзного комитета предприятия Татьяна Сабаева. Затем поприветствовал всех Дед Мороз.
- Здравствуйте, мои хорошие. Издалека я к вам добирался, а приехал не просто так к вам. Получил я нынче письмо от Леонида Яковлевича (управляющий директор АО «У-УАЗ» Леонид Белых – прим. ред.), пишет он мне – «Приедь, год у нас юбилейный, поздравь коллектив-то наш дружный». Но как же я могу отказать-то? Вот я перед вами. Приехал, поздравляю вас, мои хорошие. С наступающим 2020 годом! Ну, и, конечно же, пожелать хочу - пусть Новый год много радости вам принесёт, пусть будут здоровы и счастливы ваши дети и близкие, мир вам в каждый дом и мир на планете. Ура! Ну, а что за Новый год без новогоднего хоровода, правда? А, давайте-ка сейчас заведём с вами хоровод. Да такой, чтобы вся Россия-матушка нам позавидовала, - сказал российский Дед Мороз.
На видео работники компании радуются Деду Морозу, ведут хоровод, снимают его на камеру. Также некоторые специалисты в конце дали интервью:
«Сегодня к нам приехал Дед Мороз из Великого Устюга, он нас всех поздравлял. Нам прямо так понравилось, всё было замечательно, всё было супер. Мы все поверили в сказку, и снова окунулись в то время, когда мы были счастливыми детьми. Сейчас мы счастливые взрослые, и всё благодаря нашему Дедушке Морозу. Спасибо»
«Было очень радостно и приятно увидеть настоящего Дедушку Мороза, который посетил наш завод. Прямо бальзам на душу, честно вам скажу. Спасибо большое за поздравления. Было очень приятно и радостно, прямо по-детски»
«Мы были очень рады увидеть Деда Мороза у нас в цехе, потому что это невероятное событие, ни разу нас не посещал. Мы все в восторге, он невероятно интересный, весёлый, всех поздравил».