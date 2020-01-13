В Бурятии упал спрос на живые ёлки

Снизилось также число незаконных рубок ёлочек в лесах



В предновогодний и новогодний период сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства и МВД провели усиленные охранные мероприятия по защите молодняков хвойных пород от незаконных рубок.



- По сравнению с прошлым годом мы усилили охранные мероприятия. Было проведено больше 270 рейдов, работало 9 стационарных постов и 72 передвижные группы. Объём работ очень большой был проведён, но при этом было выявлено всего четыре случая незаконной рубки молодняка хвойных пород. Ущерб, причинённый лесному фонду составил чуть больше 7 тысяч рублей. Для сравнения, в прошлом году таких случаев было выявлено 10, и ущерб составил почти 13 тысяч рублей, - сообщил заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Виктор Томин.



Помимо этого, в выходные и праздничные дни, с 15 декабря по 8 января выявлено 14 фактов незаконной рубки деревьев. Составлено 7 протоколов об административном правонарушении.



Лесники отмечают тенденцию уменьшения количества незаконных рубок молодняка хвойных пород.



- Во многом это связано с тем, что большинство населения переходит на искусственные ёлки, и всё меньше людей покупают живую ёлку. Так, в предновогодний период реализовано около 3700 деревьев, а в прошлом году было продано 4950 живых ёлок, - объяснил Виктор Томин.



Лесники просят жителей Бурятии незамедлительно сообщать о фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства на горячую линию лесной охраны по телефону 3021 20 -44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии. Информация принимается круглосуточно.

