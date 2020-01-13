7 призовых мест заняли взрослые спортсмены
С 11 по 12 января в центральном спортивном комплексе Улан-Батора прошёл чемпионат Монголии по джиу-джитсу. Спортсмены Федерации джиу-джитсу Республики Бурятия завоевали 19 медалей.
В возрастной категории «Master 2» бронзовую медаль взял спортсмен с синим поясом Константин Лютаев в весовой категории 94 к. Егор Ертуханов стал вторым в весовой категории 69 кг. Улзутуев Баир также получил «серебро» в весовой категории 94 кг у пурпурных поясов.
В возрастной категории «Adult» среди спортсменов с белым поясом Арюна Жаргалова в весовой категории 55 кг выиграла бронзовую медаль. Вторыми стали: у синих поясов – Анастасия Трокаль в весовой категории 49 кг, у пурпурных поясов – Дмитрий Шиханов в весовой категории 69 кг, у коричневых поясов – Борис Мантатов в весовой категории 94 кг.
В возрастной категории «Juvenile» Артемий Чурсин занял вторую ступень пьедестала у синих поясов в весовой категории 73 кг. У белых поясов Мая Иванова выиграла серебряную медаль в весовой категории 62 кг.
В возрастной категории «Teen» спортсмены Бурятии завоевали бронзовые медали. Их получили зеленые пояса Тимофей Эпоф (73 кг) и Константин Корнеев (84 кг), желтый пояс Дмитрий Петров (50 кг) и белый пояс Эрдэни Ханхалдаев (55 кг).
В возрастной категории «Junior» спортсмен с белым поясом Михаил Сараев стал вторым в весовой категории 37 кг. Чемпионом среди жёлтых поясов стала Ирина Цыбанова в весовой категории 44 кг. Среди зелёных поясов третье место у Евгения Чурсина в весовой категории 50 кг.
У спортсменов с серыми поясами в возрастной категории «Kids» Александр Афанасьев выиграл возрастную категорию 30 кг. А в возрастной категории «Infant» Семён Амшеев получил «золото» в весовой категории 30 кг, Дамир Зайганов стал вторым в весовой категории 42 кг. Об этом сообщает паблик команды «Team Strela».
Бурятия завоевала 19 медалей чемпионата Монголии по джиу-джитсу
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