Социальные ролики будут показывать на телевидении, в социальных сетях и в кинотеатрах
Республиканский центр народного творчества совместно с медиа-группой «ARCHI FILMS» в 2019 году в рамках государственной программы «Культура Бурятии» снял шесть роликов, направленных на профилактику социальных проблем. Это короткие ленты на темы патриотического воспитания подростков и молодёжи, пропаганды здорового образа жизни, профилактики наркотической зависимости, профилактики алкогольной зависимости, профилактики ВИЧ-инфекции и проблемы абортов.
С сегодняшнего дня в Бурятии стартовали прокаты первых роликов. Длительность короткометражек составляет от 3 до 10 минут.
- Мы реализовали шесть роликов различной направленности и побывали в различных местах в таких даже как реанимация, суд, побывали даже в квартире реального убийцы, который сидел по 105 статье УК РФ. У нас были локации довольно интересные, разнообразные. Мы эти шесть роликов реализовали за месяц. Сейчас мы поэтапно их будем выкладывать по два ролика в неделю. Сейчас мы уже выложили два ролика – это пропаганда профилактики алкоголизма и проблема абортов, - рассказал режиссёр съёмочной группы Баир Цыренов.
В съёмках были задействованы профессиональные артисты Русского драматического театра имени Бестужева, Бурятского драматического театра имени Хоца Намсараева, а также непрофессионалы.
Ролики будут прокатываться на телевидении, в социальных сетях и в кинотеатрах, открытых в рамках национального проекта в районах и Улан-Удэ.
В Бурятии авторы социальных роликов побывали в квартире убийцы
Общество, Фото:
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