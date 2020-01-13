 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Января

12 Января

Популярное

В Бурятии авторы социальных роликов побывали в квартире убийцы

В Бурятии авторы социальных роликов побывали в квартире убийцы
Общество,  Фото:pixabay.com
Социальные ролики будут показывать на телевидении, в социальных сетях и в кинотеатрах

Республиканский центр народного творчества совместно с медиа-группой «ARCHI FILMS» в 2019 году в рамках государственной программы «Культура Бурятии» снял шесть роликов, направленных на профилактику социальных проблем. Это короткие ленты на темы патриотического воспитания подростков и молодёжи, пропаганды здорового образа жизни, профилактики наркотической зависимости, профилактики алкогольной зависимости, профилактики ВИЧ-инфекции и проблемы абортов.

С сегодняшнего дня в Бурятии стартовали прокаты первых роликов. Длительность короткометражек составляет от 3 до 10 минут.

- Мы реализовали шесть роликов различной направленности и побывали в различных местах в таких даже как реанимация, суд, побывали даже в квартире реального убийцы, который сидел по 105 статье УК РФ. У нас были локации довольно интересные, разнообразные. Мы эти шесть роликов реализовали за месяц. Сейчас мы поэтапно их будем выкладывать по два ролика в неделю. Сейчас мы уже выложили два ролика – это пропаганда профилактики алкоголизма и проблема абортов, - рассказал режиссёр съёмочной группы Баир Цыренов.

В съёмках были задействованы профессиональные артисты Русского драматического театра имени Бестужева, Бурятского драматического театра имени Хоца Намсараева, а также непрофессионалы.

Ролики будут прокатываться на телевидении, в социальных сетях и в кинотеатрах, открытых в рамках национального проекта в районах и Улан-Удэ.
социальная реклама видео
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ стартовал набор в 10 новых детсадов
В Улан-Удэ стартовал набор в 10 новых детсадов
Общество, 13.01.2020
В городе появилось 2,4 тысячи новых мест в детсады
В центре Улан-Удэ устроили акцию в память о погибшей в ДТП студентке
В центре Улан-Удэ устроили акцию в память о погибшей в ДТП студентке
Общество, 13.01.2020
Жители Бурятии требуют справедливого наказания для виновника аварии, в которой погибла 17-летняя девушка
Иркутян зовут на кастинг для съёмок в рекламе известного бренда
Иркутян зовут на кастинг для съёмок в рекламе известного бренда
Общество, 13.01.2020
Пока название компании, для которой снимают ролик, не раскрывается
Жителям Бурятии рекомендуют не держать телефон возле уха
Жителям Бурятии рекомендуют не держать телефон возле уха
Общество, 13.01.2020
Разговоры по мобильному советуют ограничить двумя минутами
Супчик из Иркутской зоогалереи идёт на поправку
Супчик из Иркутской зоогалереи идёт на поправку
Общество, 13.01.2020
Черепаха уже избавилась от обезвоживания, но он всё ещё не ест самостоятельно
Жителей Бурятии просят подарить коллекционеру автомобильные номера
Жителей Бурятии просят подарить коллекционеру автомобильные номера
Общество, 13.01.2020
Житель Новосибирска коллекционирует номера со всего мира и планирует открыть музей
Улан-удэнец выиграл в Instagram обучение у сургутских «Барсов»
Улан-удэнец выиграл в Instagram обучение у сургутских «Барсов»
Общество, 13.01.2020
18-летний улан-удэнец выиграл три часа учебных полётов
Россыпь медалей привезли бурятские легкоатлеты с чемпионата ДФО
Россыпь медалей привезли бурятские легкоатлеты с чемпионата ДФО
Общество, 13.01.2020
В активе сборной 14 золотых, 5 серебряных, 6 бронзовых медалей
Четыре боксаны из Бурятии поборются за путёвки на Олимпиаду
Четыре боксаны из Бурятии поборются за путёвки на Олимпиаду
Общество, 13.01.2020
Конкуренция в сборной – до шести человек на место
Эксперт «Золотой маски» посмотрит спектакли Бурятского театра драмы
Эксперт «Золотой маски» посмотрит спектакли Бурятского театра драмы
Общество, 13.01.2020
Нияз Игламов посмотрит постановки 23 и 24 января
Руководители карате киокушинкай России посетили Иволгинский дацан
Руководители карате киокушинкай России посетили Иволгинский дацан
Общество, 13.01.2020
Визит в дацан состоялся в рамках специального семинара в Улан-Удэ
Об отмене уроков в Улан-Удэ будут сообщать пораньше
Об отмене уроков в Улан-Удэ будут сообщать пораньше
Общество, 13.01.2020
Теперь сообщения об отмене уроков у школьников будут появляться в 6 утра
Баргузинский заповедник отметил 103-й день рождения
Баргузинский заповедник отметил 103-й день рождения
Общество, 13.01.2020
Главная цель заповедника – сохранить природу в её первозданном виде
^