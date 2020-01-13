 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Января

12 Января

Популярное

Немец попросил автограф спортсменки из Бурятии для коллекции

Немец попросил автограф спортсменки из Бурятии для коллекции
Общество, 
Людмила Воронцова получила необычное письмо

Серебряный призёр чемпионата мира по боксу 2019 года, улан-удэнка Людмила Воронцова получила письмо от коллекционера из Германии. Текст письма на русском языке, но составлен, видимо, с помощью автопереводчика.

- Дорогая Людмила Воронцова. Я очень увлекаюсь собирать автографы спортсменов и у меня большая просьба к Вам. Вы не можете послать мне две фотографии с автографом и подписать их на листочках, - говорится в послании.

Также коллекционер пожелал спортсменке счастья и больших успехов.

Людмила выложила письмо в сторис в Instagram, прокомментировав: «Занимательное хобби, однако». Будет ли отправлять немцу свой автограф, спортсменка не уточнила.


Как сообщал «Байкал-Daily», сейчас Людмила Воронцова в составе сборной России находится на сборах в Кисловодске. Спортсмены готовятся к европейским квалификационными соревнованиям, дающим право на путёвки на Олимпийские игры в Токио. Также на сборах работают ещё три спортсменки из Бурятии.

Людмила Воронцова взяла серебро чемпионата мира-2019, который проходил в Улан-Удэ. Федерация бокса России наградила спортсменку наравне с чемпионками.


спорт бокс коллекция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии авторы социальных роликов побывали в квартире убийцы
В Бурятии авторы социальных роликов побывали в квартире убийцы
Общество, 13.01.2020
Социальные ролики будут показывать на телевидении, в социальных сетях и в кинотеатрах
В Улан-Удэ стартовал набор в 10 новых детсадов
В Улан-Удэ стартовал набор в 10 новых детсадов
Общество, 13.01.2020
В городе появилось 2,4 тысячи новых мест в детсады
В центре Улан-Удэ устроили акцию в память о погибшей в ДТП студентке
В центре Улан-Удэ устроили акцию в память о погибшей в ДТП студентке
Общество, 13.01.2020
Жители Бурятии требуют справедливого наказания для виновника аварии, в которой погибла 17-летняя девушка
Иркутян зовут на кастинг для съёмок в рекламе известного бренда
Иркутян зовут на кастинг для съёмок в рекламе известного бренда
Общество, 13.01.2020
Пока название компании, для которой снимают ролик, не раскрывается
Жителям Бурятии рекомендуют не держать телефон возле уха
Жителям Бурятии рекомендуют не держать телефон возле уха
Общество, 13.01.2020
Разговоры по мобильному советуют ограничить двумя минутами
Супчик из Иркутской зоогалереи идёт на поправку
Супчик из Иркутской зоогалереи идёт на поправку
Общество, 13.01.2020
Черепаха уже избавилась от обезвоживания, но он всё ещё не ест самостоятельно
Жителей Бурятии просят подарить коллекционеру автомобильные номера
Жителей Бурятии просят подарить коллекционеру автомобильные номера
Общество, 13.01.2020
Житель Новосибирска коллекционирует номера со всего мира и планирует открыть музей
Улан-удэнец выиграл в Instagram обучение у сургутских «Барсов»
Улан-удэнец выиграл в Instagram обучение у сургутских «Барсов»
Общество, 13.01.2020
18-летний улан-удэнец выиграл три часа учебных полётов
Россыпь медалей привезли бурятские легкоатлеты с чемпионата ДФО
Россыпь медалей привезли бурятские легкоатлеты с чемпионата ДФО
Общество, 13.01.2020
В активе сборной 14 золотых, 5 серебряных, 6 бронзовых медалей
Четыре боксаны из Бурятии поборются за путёвки на Олимпиаду
Четыре боксаны из Бурятии поборются за путёвки на Олимпиаду
Общество, 13.01.2020
Конкуренция в сборной – до шести человек на место
Эксперт «Золотой маски» посмотрит спектакли Бурятского театра драмы
Эксперт «Золотой маски» посмотрит спектакли Бурятского театра драмы
Общество, 13.01.2020
Нияз Игламов посмотрит постановки 23 и 24 января
Руководители карате киокушинкай России посетили Иволгинский дацан
Руководители карате киокушинкай России посетили Иволгинский дацан
Общество, 13.01.2020
Визит в дацан состоялся в рамках специального семинара в Улан-Удэ
Об отмене уроков в Улан-Удэ будут сообщать пораньше
Об отмене уроков в Улан-Удэ будут сообщать пораньше
Общество, 13.01.2020
Теперь сообщения об отмене уроков у школьников будут появляться в 6 утра
Баргузинский заповедник отметил 103-й день рождения
Баргузинский заповедник отметил 103-й день рождения
Общество, 13.01.2020
Главная цель заповедника – сохранить природу в её первозданном виде
^