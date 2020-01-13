Немец попросил автограф спортсменки из Бурятии для коллекции

Серебряный призёр чемпионата мира по боксу 2019 года, улан-удэнка Людмила Воронцова получила письмо от коллекционера из Германии. Текст письма на русском языке, но составлен, видимо, с помощью автопереводчика.
- Дорогая Людмила Воронцова. Я очень увлекаюсь собирать автографы спортсменов и у меня большая просьба к Вам. Вы не можете послать мне две фотографии с автографом и подписать их на листочках, - говорится в послании.
Также коллекционер пожелал спортсменке счастья и больших успехов.
Людмила выложила письмо в сторис в Instagram, прокомментировав: «Занимательное хобби, однако». Будет ли отправлять немцу свой автограф, спортсменка не уточнила.
Как сообщал «Байкал-Daily», сейчас Людмила Воронцова в составе сборной России находится на сборах в Кисловодске. Спортсмены готовятся к европейским квалификационными соревнованиям, дающим право на путёвки на Олимпийские игры в Токио. Также на сборах работают ещё три спортсменки из Бурятии.
Людмила Воронцова взяла серебро чемпионата мира-2019, который проходил в Улан-Удэ. Федерация бокса России наградила спортсменку наравне с чемпионками.