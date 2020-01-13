Дари нарисовала своего кота Тимофея
Работа юной улан-удэнки Дари участвует во всероссийском конкурсе для детей с ограниченными возможностями здоровья «Я могу! Я рисую!»
Дари представляет специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат №62 III- IV вида.
- Кошки - это моё самое любимое животное, ласковое, нежное и очаровательное. У меня есть друг Тимофей. Ах, какие у него глаза, какой взгляд! Вот и решила его нарисовать, и очень буду рада, если вам понравится! – написала Дари.
Поддержать улан-удэнку и проголосовать за неё можно по ссылке - http://ямогуярисую.рф/uchastniki-2019/?ELEMENT_ID=3248
Девочка из Бурятии участвует во всероссийском конкурсе рисунков
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