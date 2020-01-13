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Жителей Бурятии просят подарить коллекционеру автомобильные номера

Жителей Бурятии просят подарить коллекционеру автомобильные номера
Общество, 
Житель Новосибирска коллекционирует номера со всего мира и планирует открыть музей

У жителя Новосибирска Евгения необычное хобби – он коллекционирует автомобильные номера со всего мира. Сейчас он временно находится в Бурятии. История его интересного увлечения и обращение к жителям региона опубликованы в паблике ves_ulan_ude_

- Друзья. Если у кого-нибудь есть ненужные номера любых регионов, стран и размеров, с удовольствием приму в дар, чтобы продлить им жизнь, но в другом формате. Заранее благодарю за внимание, - пишет Евгений.

Хобби коллекционера началось просмотра американского фильма в 90-х годах.

- А теперь с самого начала по порядку. В далёком детстве, где-то в 1994-1996 году, я смотрел один американский фильм, где была сцена в гараже, в котором на стене были привинчены несколько старых американских автомобильных номеров. Тогда-то у меня и зародилась мечта собрать все американские штаты в моём гараже. Но самое интересное, что на тот момент я даже не представлял, как это сделать, потому что ни знакомых, ни родственников в Штатах не было, более того не было даже гаража, куда это всё добро развешивать. Но как говорится, если мечта достаточно большая, то факты не имеют значения, - рассказывает Евгений.

Он отмечает, что к 2013 году был уже гараж, а также понимание, что благодаря интернету возможно всё. На поиски коллекционеров, продавцов и номерных аукционов в США ушло около недели, затем первая покупка на 200$.

- Сомнения? Дойдёт? Не дойдёт? Обманут? Не обманут? Конечно же, были, но горящее желание осуществить мечту перехлёстывало, и страхи отходили на второй план. Через месяц посылка со штата Аризона была у меня в руках, счастью не было предела, я радовался как ребёнок. Своей радостью и новым увлечением делился с друзьями и знакомыми, но они с недоумением смотрели на меня, приговаривая: «Зачем тебе это надо?». Кто-то у виска крутил, мол, делать нечего. Но мне было всё равно, я продолжал и никого не слушал, люди говорят, а жить мне, так всегда будет в жизни. Я не изменял своей американской мечте, - продолжает мужчина. 

Примерно через полгода Евгений собрал всю коллекцию. А это 50 штатов и несколько территорий - все яркие, красочные номера со своей историей. Плюс ко всему, он познакомился с целым сообществом коллекционеров и обрёл много друзей из разных уголков нашей планеты.

- Далее новые цели, и я решил собрать все 12 провинций Канады. И одним из самых красивых номеров коллекции является Мишка, Норвежской территории. Позже желание собрать Евросоюз, где самым редким и дорогим номером является Мальта из-за размеров страны и немногочисленности автомобилей. Далее Белоруссия, Украина, российские регионы, где так же есть более распространённые, которые легко выменять, и более редкие. Такие, как 20 регион, бывшая Чечня, которая уже много лет не выдаётся, на смену которому пришел 95 регион. 49 Магадан, редкий от удалённости. А вообще скажу честно, номер является редким до тех пор, пока в том регионе не появится коллекционер, который закроет недостаток, - говорит житель Новосибирска. 



В итоге из российских регионов собрана вся коллекция. Сегодня его коллекция насчитывает более 400 номеров разных городов и стран.

- У меня часто спрашивают, «Где столько набрал, скручиваешь?». Это неинтересно и неправильно скручивать, это против моих и, в целом, всех коллекционеров моральных и этических норм. Все номера попадают ко мне либо от знакомых, со снятых с учёта авто, либо «потеряшек», если хозяин не нашёлся, с разборов, либо с приёмки металлов, где авто сдают с номерами, и добрые люди когда так, когда за сигареты отдают. А дальше переговоры с другими коллегами и обмены, так потихоньку и увеличивается коллекция, - объясняет он.

На сегодня мужчина хочет собрать номера всего мира и в будущем открыть музей в Новосибирске.

«Ещё очень важным фактором в коллекционировании номеров, является то, что номера должны быть обязательно б/у, со следами небольшого пробега и своей историей», заключает он. 


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