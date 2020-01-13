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Улан-удэнец выиграл в Instagram обучение у сургутских «Барсов»

Улан-удэнец выиграл в Instagram обучение у сургутских «Барсов»
Общество, 
18-летний улан-удэнец выиграл три часа учебных полётов

18-летний улан-удэнец Кирилл Щербинин выиграл обучение у пилотажной группы «Барсы» из Сургута.

Как сообщал «Байкал-Daily», единственная в России женская пилотажная группа выступала на 80-летии Улан-Удэнского авиазавода летом 2019 года. Самолёты кружили над головами довольных горожан около получаса, чем произвели бурю восторга.


Перед Новым годом капитан пилотажной группы Иван Барсов на своей странице в Instagram объявил розыгрыш, главным призом которого были три часа учебных полётов.

Кирилл разместил под постом свою историю, в которой признался, что давно мечтает стать пилотом. Любовь к небу улан-удэнцу передалась от деда, который был пилотом.

- Мотивацию предал мне дед, который пилот самолёта «Ан-2». Сколько раз я летал на самолётах, всегда сидел и думал: «Я тоже хочу так же сидеть в кабине пилота, говорить: «Уважаемые пассажиры, вас приветствует капитан воздушного судна Щербинин Кирилл Андреевич», но пока что это только мечты. Я видел выступления «Барсов», и вы меня замотивировали ещё больше, я ещё больше начал думать о том, чтобы стать пилотом, - написал Кирилл в конкурсном сообщении.

Улан-удэнец пожелал удачи себе и другим участникам.

После Рождества Иван Барсов объявил имена победителей. Одним из них стал Кирилл.

- Ну что, кажется моя мечта стала реальностью. Это знаете, это то чувство, когда ты думаешь с детства о самолётах и тут выпадает такая возможность! Спасибо огромное Ивану Барсову за такую возможность, вы очень крутой и скоро ждите меня в Сургуте! – написал Кирилл на своей странице в соцсети.

Молодой человек также ответил на ряд вопросов, которые ему часто задавали друзья и знакомые. Все переживали, когда же Кирилл отправится на обучение, и почему он до сих пор в Улан-Удэ.

- Дело в том, что всё зависит от погодных условий. Мне ехать до Сургута 3 дня и неизвестно как поменяются погодные условия за это время. Так что я сейчас жду, когда Иван напишет мне, когда ехать, тогда я и буду выдвигаться к своей мечте, - пояснил Кирилл.

В комментариях пользователи Сети поздравляют горожанина с выигрышем.

Осенью в Сети появилось видео из кабины пилота Виктории Филипповой во время авиашоу в Улан-Удэ.


самолеты конкурс
 
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