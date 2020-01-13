Нияз Игламов посмотрит постановки 23 и 24 января
Театральный критик, член экспертного совета российской национальной театральной премии «Золотая маска» Нияз Игламов пробудет в Бурятии с 22 по 25 января. Он уже знаком с республикой и Бурятским драматическим театром. Театровед выступал членом жюри на III международном фестивале национальных театров «Алтан Сэргэ», который проходил в Улан-Удэ в 2016 году.
Известному театральному критику из Казани будут показаны два премьерных спектакля 2019 года – «Ботогон» («Верблюжонок») режиссёра Сойжин Жамбаловой и «Аламжи» режиссёра Артёма Устинова. В основу обеих постановок лёг бурятский эпос.
- Трогательную историю о верблюжонке, оторванном от матери, на сцене театра зритель увидел в марте этого года. Премьера постановки об Алмажи Мэргэне и сестрице Агуй Гоохон состоялась в ноябре 2019 года. Нияз Игламов посмотрит спектакли 23 и 24 января, после чего даст свою оценку, - сообщили в пресс-службе Бурятского драматического театра.
Кроме того, театральный критик проведёт две публичные лекции:
- 23 января в 11:00 - «Актёр 21 века: теория и практика»;
- 24 января в 11:00 ч - «Современный национальный театр России: перспективы и тупики».
Приглашаются все желающие.
Справка:
Нияз Игламов — член экспертного совета российской национальной театральной премии «Золотая маска», руководитель литературно-драматической части Татарского государственного академического театра имени Камала, программный директор международного фестиваля тюркских театров «Науруз», театральный критик.
Эксперт «Золотой маски» посмотрит спектакли Бурятского театра драмы
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