Об отмене уроков в Улан-Удэ будут сообщать пораньше

Теперь сообщения об отмене уроков у школьников будут появляться в 6 утра
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков распорядился, чтобы оповещение через СМИ об отмене занятий из-за морозов начиналось в 6 часов утра. Прежде информация появлялась в 7 часов.
- По многочисленным просьбам – будем раньше оповещать об отмене учёбы из-за сильных морозов, - написал Игорь Шутенков на своей странице в Facebook.
Об отмене занятий можно будет узнать:
Радио России (БГТРК):
Для I смены: 6:10, 6:58, (только в случае снижения температуры до минус 33 C) 7:10, 7:30, 7:58 (если занятия отменяются дополнительно объявления в 6:40, 7:20 и 7:40)
Для II смены (по температурным значениям, полученным на 11 часов утра): 11:58, 12:10, 12:25, 12:58.
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Телеканал «Тивиком» (бегущая строка):
Для I смены: 6:00 (в случае снижения температуры до – 33 C), 7:00,
Для II смены: 11:00
Русское радио: для I смены: 6:45, для II смены в 11:00.
Кроме того, родители вправе оставить ребёнка дома по причине погоды, даже если занятия официально не отменены. Это не будет считаться пропуском по неуважительной причине.
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- Родители вправе самостоятельно принимать решение о посещении ребёнком общеобразовательной организации в морозные дни, исходя из физического состояния ребёнка и отдалённости расположения школы от места жительства с обязательным информированием классного руководителя. В таком случае уроки, пропущенные обучающимися из-за погодных условий, не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине, - уточнили в комитете по образованию.
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При этом, несмотря на морозы, школы работают в прежнем режиме. Температура в образовательных учреждениях должна быть в норме. И если кто-то из детей придёт на уроки, то для них будет организован образовательный процесс.
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Учебные занятия в школах города отменяются при следующих температурных значениях:
- 33-34 градуса - в 1-4 классах
- 35 градусов - в 1-5 классах
- 36 градусов - в 1-6 классах
- 37 градусов - в 1-8 классах
- 38 градусов и ниже - в 1-11 классах.
Об отмене уроков в Улан-Удэ будут сообщать пораньше
Общество, Фото:
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