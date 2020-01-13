Баргузинский заповедник отметил 103-й день рождения

Главная цель заповедника – сохранить природу в её первозданном виде
11 января Баргузинский заповедник отметил свой 103-й день рождения.
За последние годы обновлены автотранспорт, средства связи, отремонтированы кордоны, построены и открыты новые объекты. Так, в июле 2019 года на территории полевой базы «Давша» был открыт первый и единственный в России визит-центр «Дом соболя», посвящённый баргузинскому соболю, истории его исследования и сохранения. Он объединил в себе информационный центр, научно-исследовательскую лабораторию и вольерный комплекс.
- Особое внимание уделяется развитию экскурсионной деятельности, познавательному туризму, активно создаётся туристская инфраструктура. С каждым годом растёт популярность экотропы «Давшинская бухта», привлекая туристов со всего мира. В этом году открыт ещё один туристический объект – экологическая тропа «Давшинские столбы», которая знакомит гостей с историей образования Баргузинского хребта, оледенением, растительным и животным миром заповедника. Со смотровой площадки, расположенной на одном из скальных останцев, открывается прекрасная горная панорама и вид на бухту, - отметили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Летом расчищена тропа к водопаду на реке Шумилиха, ранее закрытая к посещению из-за урона, нанесённого лесными пожарами. Это позволило сделать прохождение тропы не только более комфортным, но и безопасным.
- Главная цель заповедника – сохранить природу в её первозданном виде, и это возможно благодаря людям, которые в нём работают. Сохранению и изучению природы в заповеднике посвятили свои жизни многие известные учёные и сотрудники, чья деятельность связана с наукой, охраной и экологическим просвещением. Заповедник по праву гордится трудолюбивыми и талантливыми людьми, которые не мыслят себя без этой работы, ведь им доверено сохранить уникальный природный комплекс Северного Байкала. Кого-то уже нет рядом с нами, но мы их помним, - продолжили в «Заповедном Подлеморье».
Баргузинский заповедник отметил 103-й день рождения
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