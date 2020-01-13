Осуждённые услышали разные песни
В исправительной колонии № 2 УФСИН России по Бурятии прошёл отчётный концерт вокально-инструментального ансамбля «Южане».
Коллектив создан летом прошлого года на базе музыкального кружка клуба учреждения. Большинство участников группы ранее занимались песенно-вокальным творчеством. Прозвучали песни на новогоднюю тематику, песни на бурятском языке и песни собственного сочинения.
- Необходимо отметить, что в настоящее время данный вокально-инструментальный ансамбль является единственным организованным музыкальным коллективом в исправительных учреждениях Бурятии, - сообщает пресс-служба ведомства.
В планах группы не менее 1 раза в квартал представлять новую программу.
В колонии Улан-Удэ выступили ВИА «Южане»
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