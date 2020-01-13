Иркутянин сломал нос мужчине на железнодорожной станции

Злоумышленник хотел отобрать телефон у незнакомца



В Иркутске осуждён раннее неоднократно судимый за преступления против собственности местный житель. На этот раз мужчина обвиняля в разбое.



Судом установлено, что утром 24 сентября 2019 года, находясь на платформе железнодорожной станции «Мельниково» ВСЖД в микрорайоне Первомайский города Иркутска в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый подошёл к незнакомцу и потребовал отдать сотовый телефон LG стоимостью 1250 рублей.



Мужчина не захотел отдавать гаджет, тогда иркутянин несколько раз ударил потерпевшего в лицо, сломав нос последнему. При этом завладеть телефоном так и не удалось из-за появления случайных очевидцев. Злоумышленник скрылся с места преступления, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции.



Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, судом частично удовлетворён иск потерпевшего на сумму 8 тысяч рублей в счёт возмещения ущерба, причинённого преступлением, и 60 тысяч рублей в счёт возмещения морального вреда, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

