В Бурятии сохранится морозная погода

По данным Бурятского гидрометцентра, 13 января по республике переменная облачность, преимущественно без осадков



Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 28-33, местами 38-43, по Прибайкалью и южным районам местами 19-24, днём 20-25, местами 13-18, по крайнему северу 25-30 мороза.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 31-33, днём 23-25 мороза.



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