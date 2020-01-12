Митрополичий хор выступил в Улан-Удэ

10 января Байкальский рождественский фестиваль продолжился концертом, посвящённым празднику Рождества Христова



На сцене КТЦ «Феникс» выступили митрополичий хор и детско-юношеский хор Улан-Удэнского кафедрального собора.



В начале концерта слушателей поздравили с праздником глава Бурятской митрополии митрополит Савватий и министр культуры Соелма Дагаева.



Митрополичий хор Улан-Удэнского кафедрального собора под управлением Бориса Овчинникова известен в Улан-Удэ не только среди прихожан Свято-Одигитриевского собора. Хор является традиционным участником Рождественского фестиваля, организуемого Бурятской филармонией. Второй год участником концерта становится детско-юношеский хор под руководством Матушки Елены Пахалковой. Хор создан для участия в богослужениях митрополита, в его состав входят ученики городских музыкальных школ.



Взрослые и дети исполняли замечательные рождественские колядки, народные песни и духовную музыку. А во втором отделении исполнением известных оперных арий зрителей порадовали Наталья Юргина и Светлана Тагланова, сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.



