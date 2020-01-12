На Байкале вновь пройдёт «Зимниада»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Международный фестиваль зимних игр на Байкале «Зимниада» состоится в 18-й раз



В этом году «Зимниада» пройдёт в феврале и марте. С 16 по 24 февраля в посёлке Хужир состоится праздник культуры, творчества и спорта Olkhon Ice Fest. Будет построен ледовый городок cо сценой, кафе, фото-зоной ледовыми композициями, выполненными участниками конкурса ледовой скульптуры. Это будет первый масштабный ледовый городок на Малом море. Международный конкурс ледовой скульптуры стартует 16 февраля и завершится награждением победителей на церемонии открытия фестиваля 22 февраля. Тема работ «Лёд – это Жизнь».



С 14 по 16 февраля экстремалы пробегут гонку «Ледовый штурм». Её дистанция – 210 км по льду Байкала. Участники будут передвигаться на коньках, лыжах и велосипедах. Старт гонки в посёлке Сахюрта (МРС), финиш в Листвянке.



23 февраля в рамках «Зимниады» на Ольхоне устроят международный студенческий ледовый марафон «Голубой Байкал». Марафон пробегут участники из России, Китая и Сингапура.



С 22 по 24 февраля мероприятия «Зимниады» пройдут и в Бурятии. Проект «Сказочный Сагаалган» охватит Улан-Удэ, Кяхтинский и Селенгинский районы. Каждый год в Бурятию, в гости к Белому Старцу, приезжают зимние сказочные персонажи со всей России и зарубежных стран. Сказочные волшебники вместе с детьми посещают бурятские, старообрядческие и казачьи этнодеревни, побережье Байкала, проводят массовые праздники на центральных площадях и улицах Улан-Удэ, театрализованные представления в театрах.



С 28 февраля по 1 марта в посёлке Сахюрта Иркутской области будет проводиться международное спортивное мероприятие «Открытый Байкальский Марафон 2019». На льду Байкала устроят забеги на коньках.



28, 29 февраля и 1 марта в Листвянке состоится музыкальный зимний арт-фестиваль. Его программа пока формируется.



Также в рамках «Зимниады» устроят масленичные гуляния в Тальцах, Байкальский ледовый марафон по маршруту Танхой – Листвянка, концерт классической и современной музыки на льду Байкала на Ольхоне, первый Кубок Мира по ледовому гольфу на Байкале, фестиваль скандинавской ходьбы на льду Байкала «Сарминский лёд», гонки на собачьих упряжках, командные соревнования по альпинистским восхождениям «Байкализм».



