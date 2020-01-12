 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Января

11 Января

10 Января

Популярное

На Байкале вновь пройдёт «Зимниада»

На Байкале вновь пройдёт «Зимниада»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Международный фестиваль зимних игр на Байкале «Зимниада» состоится в 18-й раз

В этом году «Зимниада» пройдёт в феврале и марте. С 16 по 24 февраля в посёлке Хужир состоится праздник культуры, творчества и спорта Olkhon Ice Fest. Будет построен ледовый городок cо сценой, кафе, фото-зоной ледовыми композициями, выполненными участниками конкурса ледовой скульптуры. Это будет первый масштабный ледовый городок на Малом море. Международный конкурс ледовой скульптуры стартует 16 февраля и завершится награждением победителей на церемонии открытия фестиваля 22 февраля. Тема работ «Лёд – это Жизнь».

С 14 по 16 февраля экстремалы пробегут гонку «Ледовый штурм». Её дистанция – 210 км по льду Байкала. Участники будут передвигаться на коньках, лыжах и велосипедах. Старт гонки в посёлке Сахюрта (МРС), финиш в Листвянке.

23 февраля в рамках «Зимниады» на Ольхоне устроят международный студенческий ледовый марафон «Голубой Байкал». Марафон пробегут участники из России, Китая и Сингапура.

С 22 по 24 февраля мероприятия «Зимниады» пройдут и в Бурятии. Проект «Сказочный Сагаалган» охватит Улан-Удэ, Кяхтинский и Селенгинский районы. Каждый год в Бурятию, в гости к Белому Старцу, приезжают зимние сказочные персонажи со всей России и зарубежных стран. Сказочные волшебники вместе с детьми посещают бурятские, старообрядческие и казачьи этнодеревни, побережье Байкала, проводят массовые праздники на центральных площадях и улицах Улан-Удэ, театрализованные представления в театрах.

С 28 февраля по 1 марта в посёлке Сахюрта Иркутской области будет проводиться международное спортивное мероприятие «Открытый Байкальский Марафон 2019». На льду Байкала устроят забеги на коньках.

28, 29 февраля и 1 марта в Листвянке состоится музыкальный зимний арт-фестиваль. Его программа пока формируется.

Также в рамках «Зимниады» устроят масленичные гуляния в Тальцах, Байкальский ледовый марафон по маршруту Танхой – Листвянка, концерт классической и современной музыки на льду Байкала на Ольхоне, первый Кубок Мира по ледовому гольфу на Байкале, фестиваль скандинавской ходьбы на льду Байкала «Сарминский лёд», гонки на собачьих упряжках, командные соревнования по альпинистским восхождениям «Байкализм».

спорт Байкал
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии умеренные морозы
В Бурятии умеренные морозы
Общество, 12.01.2020
Осадков не ожидается
В Бурятии состоялся смотр солдатской песни
В Бурятии состоялся смотр солдатской песни
Общество, 11.01.2020
По результатам смотра-конкурса победителем стал коллектив танкового подразделения
Российская певица Майя Балашова: «Бурятский зритель запомнился мне отзывчивостью»
Российская певица Майя Балашова: «Бурятский зритель запомнился мне отзывчивостью»
Общество, 11.01.2020
Известная певица рассказала в интервью «Байкал-Daily» о предстоящем выступлении на рождественском фестивале в Улан-Удэ, о впечатлениях от Байкала и бурятском зрителе
Глава Следственного комитета России взял на контроль дело о смертельном ДТП в Бурятии
Глава Следственного комитета России взял на контроль дело о смертельном ДТП в Бурятии
Общество, 11.01.2020
Сообщается, что расследование уголовного дела взято на контроль в связи с возрастающим в СМИ резонансом
В Бурятии пропал 49-летний мужчина
В Бурятии пропал 49-летний мужчина
Общество, 11.01.2020
Мужчину разыскивают с 29 декабря
Школьники Бурятии поборются за звание «Ученик года-2020»
Школьники Бурятии поборются за звание «Ученик года-2020»
Общество, 11.01.2020
Участвовать могут только ребята с хорошей успеваемостью
В Улан-Удэ днём до -19 градусов
В Улан-Удэ днём до -19 градусов
Общество, 11.01.2020
По Бурятии днём 16-21, местами 8-13, по крайнему северу 22-27 мороза

В Бурятии подвели итоги конкурса «Спорт глазами детей»
В Бурятии подвели итоги конкурса «Спорт глазами детей»
Общество, 10.01.2020
Победителем стала ученица улан-удэнской гимназии №3
Иркутская область проведёт День зимних видов спорта
Иркутская область проведёт День зимних видов спорта
Общество, 10.01.2020
Мероприятие будет посвящено годовщине Олимпийских зимних игр в Сочи
Забайкальскую чету поздравили с 65-летием совместной жизни
Забайкальскую чету поздравили с 65-летием совместной жизни
Общество, 10.01.2020
«Железную свадьбу» отметили супруги Меер, живущие в Могоче
В Иркутске готовятся к празднованию Белого месяца
В Иркутске готовятся к празднованию Белого месяца
Общество, 10.01.2020
Стала известна программа празднования Сагаалгана в столице Прибайкалья
В Бурятии названы победители республиканского первенства по шашкам
В Бурятии названы победители республиканского первенства по шашкам
Общество, 10.01.2020
Соревнования проходили в зимние каникулы в селе Кижинга
^